Серхио Рамос профука две дузпи при хикс на Испания РЕЗУЛТАТИ
- 14.11.2020 | 23:23
- 15.11.2020 | 00:02
- Юлиян Ангелов
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Швейцария и Испания завършиха наравно 1:1 в мач от Лига А, група 4 от турнира Лига на Нациите. Ремо Фройлер вкара за 1:0 в 26-ата минута, а в 89-ата минута Жерард Морено изравни. Серхио Рамос, който записа рекорден мач номер 177 с националния отбор, пропусна две дузпи.
Така иберийците отстъпиха първото място в групата на Германия. Двата тима се изправят един срещу друг в последния кръг, като ги разделя само една точка.
ЛИГА „С“
Група 1
Азербайджан – Черна гора 0:0
Кипър – Люксембург 2:1
0:1 Кусулус 5-автогол, 1:1 Кастанос 34, 2:1 Кастанос 71
ЛИГА „D“
Група 1
Малта – Андора 3:1
0:1 Марк Ребес 3, 1:1 Емил Гарсия 55-автогол, 2:1 Юрген Дегабриеле 58, 3:1 Шоун Димеч 90+3
Латвия – Фарьорски острови 1:1
1:0 Камеш 59, 1:1 Ватнхамар 60
Група 2
Сан Марино – Гибралтар 0:0
ЛИГА „А“
Група 3
Португалия – Франция 0:1
0:1 Нголо Канте 54
Швеция – Хърватия 2:1
1:0 Деян Кулушевски 36, 2:0 Маркус Даниелсон 45+2, 2:1 Маркус Даниелсон 81-автогол
Група 4
Германия – Украйна 3:1
0:1 Роман Яремчук 11, 1:1 Лерой Сане 23, 2:1 Тимо Вернер 33, 3:1 Тимо Вернер 64
Швейцария – Испания 1:1
1:0 Ремо Фройлер 26, 1:1 Жерард Морено 89
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