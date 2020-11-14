Серхио Рамос профука две дузпи при хикс на Испания РЕЗУЛТАТИ

Швейцария и Испания завършиха наравно 1:1 в мач от Лига А, група 4 от турнира Лига на Нациите. Ремо Фройлер вкара за 1:0 в 26-ата минута, а в 89-ата минута Жерард Морено изравни. Серхио Рамос, който записа рекорден мач номер 177 с националния отбор, пропусна две дузпи.

Така иберийците отстъпиха първото място в групата на Германия. Двата тима се изправят един срещу друг в последния кръг, като ги разделя само една точка.

ЛИГА „С“

Група 1

Азербайджан – Черна гора 0:0

Кипър – Люксембург 2:1

0:1 Кусулус 5-автогол, 1:1 Кастанос 34, 2:1 Кастанос 71





ЛИГА „D“

Група 1

Малта – Андора 3:1

0:1 Марк Ребес 3, 1:1 Емил Гарсия 55-автогол, 2:1 Юрген Дегабриеле 58, 3:1 Шоун Димеч 90+3

Латвия – Фарьорски острови 1:1

1:0 Камеш 59, 1:1 Ватнхамар 60

Група 2

Сан Марино – Гибралтар 0:0

ЛИГА „А“

Група 3

Португалия – Франция 0:1

0:1 Нголо Канте 54

Швеция – Хърватия 2:1

1:0 Деян Кулушевски 36, 2:0 Маркус Даниелсон 45+2, 2:1 Маркус Даниелсон 81-автогол

Група 4

Германия – Украйна 3:1

0:1 Роман Яремчук 11, 1:1 Лерой Сане 23, 2:1 Тимо Вернер 33, 3:1 Тимо Вернер 64

Швейцария – Испания 1:1

1:0 Ремо Фройлер 26, 1:1 Жерард Морено 89