Съботният футбол по телевизията
- 13.06.2020 | 12:43
- Юлиян Ангелов
- 272 прегледа
- 0 коментара
Свързани новини
Ботев рехав отзад срещу Лудогорец в Разград
Програма на мачовете по телевизията днес:
15:00 ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Еспаньол - Алавес, MaxSport4
16:25 ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСЛИГА: Фортуна - Борусия Д, Евроспорт 2
18:00 ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Селта - Виляреал, MaxSport4
18:00 БЕЛАРУС: Торпедо - Динамо Брест, Диема спорт 2
18:45 БЪЛГАРИЯ, EFBET ЛИГА: Черно море - Витоша, Диема спорт
19:25 ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСЛИГА: Байерн - Борусия М, Евроспорт 2
20:30 ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Леганес - Валядолид, MaxSport4
21:00 БЪЛГАРИЯ, EFBET ЛИГА: Славия - Берое, Диема спорт
23:00 ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Майорка - Барселона, MaxSport4
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни