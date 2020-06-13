Следвайте ни
Пловдив 25°
Подай сигнал Профил

Съботният футбол по телевизията

  • 13.06.2020 | 12:43
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/sabotniqt-futbol-po-televiziqta Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 272 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Свързани новини

Програма на мачовете по телевизията днес:

15:00 ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Еспаньол - Алавес, MaxSport4

16:25 ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСЛИГА: Фортуна - Борусия Д, Евроспорт 2

18:00 ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Селта - Виляреал, MaxSport4

18:00 БЕЛАРУС: Торпедо - Динамо Брест, Диема спорт 2

18:45 БЪЛГАРИЯ, EFBET ЛИГА: Черно море - Витоша, Диема спорт

19:25 ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСЛИГА: Байерн - Борусия М, Евроспорт 2

20:30 ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Леганес - Валядолид, MaxSport4

21:00 БЪЛГАРИЯ, EFBET ЛИГА: Славия - Берое, Диема спорт

23:00 ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Майорка - Барселона, MaxSport4

футбол телевизия програма българия кабелна
viber icon
Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Ще ходите ли на море и къде?

Резултати