Рома и Атлетик Билбао завършиха наравно 1:1 в мач от същинската фаза на Лига Европа. Двубоят на "Олимпико" беше ръководен от българския рефер Георги Кабаков. Малко след половин час игра Артьом Довбик откри резултата, а пет минути преди края Айтор Паредес изравни. Кабаков успя да укроти страстите на терена с общо 6 (шест) жълти картона. Той предупреди официално двама играчи на домакините и четирима на гостите.

Лига Европа - Фаза на лигата

Малмьо ФФ - Рейнджърс 0:2

0:1 Байрами 2'

0:2 МакКозланд 76'

Фенербахче - Роял Юнион СЖ 2:1

1:0 Сьойюнджю 27'

2:0 Бърджес 82'

2:1 Сайкс 90+4'

Айнтрахт Франкфурт - Виктория Пилзен 3:3

1:0 Екитик 38'

1:1 Сулц 41'

2:1 Ебимбе 62'

3:1 Кристенсен 67'

3:2 Куабена 87'

3:3 Йемелка 90+3'

Аякс - Бешикташ 4:0

1:0 Фитц 28'

2:0 Годс 51'

3:0 Тейлър 55'

4:0 Годс 73'

Брага - Макаби Тел Авив 1:1

0:1 Давида 28' (д)

1:1 Брума 88'

Лион - Олимпиакос 2:0

1:0 Шерки 66'

2:0 Банрама 71'

Рома - Атлетик Билбао 1:1

1:0 Довбик 32'

1:1 Паредес 85'

Тотнъм - Карабах 3:0

1:0 Джонсън 12'

2:0 Сар 53'

3:0 Соланке 69'

ФКСБ - РФС 4:1

1:0 Бирлигеа 8'

1:1 Липушчек 23'

2:1 Стефанеску 32'

3:1 Олару 58'

4:1 Олару 69'