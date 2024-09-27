Рома и Атлетик Билбао стигнаха до 1:1 под свирката на Кабаков! Резултати и голмайстори от Лига Европа
- 00:16, 27.09.2024
- 00:31, 27.09.2024
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Рома и Атлетик Билбао завършиха наравно 1:1 в мач от същинската фаза на Лига Европа. Двубоят на "Олимпико" беше ръководен от българския рефер Георги Кабаков. Малко след половин час игра Артьом Довбик откри резултата, а пет минути преди края Айтор Паредес изравни. Кабаков успя да укроти страстите на терена с общо 6 (шест) жълти картона. Той предупреди официално двама играчи на домакините и четирима на гостите.
Лига Европа - Фаза на лигата
Малмьо ФФ - Рейнджърс 0:2
0:1 Байрами 2'
0:2 МакКозланд 76'
Фенербахче - Роял Юнион СЖ 2:1
1:0 Сьойюнджю 27'
2:0 Бърджес 82'
2:1 Сайкс 90+4'
Айнтрахт Франкфурт - Виктория Пилзен 3:3
1:0 Екитик 38'
1:1 Сулц 41'
2:1 Ебимбе 62'
3:1 Кристенсен 67'
3:2 Куабена 87'
3:3 Йемелка 90+3'
Аякс - Бешикташ 4:0
1:0 Фитц 28'
2:0 Годс 51'
3:0 Тейлър 55'
4:0 Годс 73'
Брага - Макаби Тел Авив 1:1
0:1 Давида 28' (д)
1:1 Брума 88'
Лион - Олимпиакос 2:0
1:0 Шерки 66'
2:0 Банрама 71'
Рома - Атлетик Билбао 1:1
1:0 Довбик 32'
1:1 Паредес 85'
Тотнъм - Карабах 3:0
1:0 Джонсън 12'
2:0 Сар 53'
3:0 Соланке 69'
ФКСБ - РФС 4:1
1:0 Бирлигеа 8'
1:1 Липушчек 23'
2:1 Стефанеску 32'
3:1 Олару 58'
4:1 Олару 69'