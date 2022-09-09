Резултатите от първи кръг на групите в Лига Европа
- 00:59, 09.09.2022
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РЕЗУЛТАТИТЕ И ГОЛМАЙСТОРИТЕ В ГРУПИТЕ НА ЛИГА ЕВРОПА, 1 КРЪГ:
Група А
Цюрих – Арсенал 1:2
0:1 Маркиньос (16), 1:1 Криезу (44-дузпа), 1:2 Нкетия (62)
ПСВ Айндховен – Бодьо/Глимт 1:1
0:1 Грьонбек (44), 1:1 Гакпо (62)
Група B
АЕК (Ларнака) – Рен 1:2
0:1 Теате (29), 1:1 Ойер (33), 1:2 Асиньон (90)
Фенербахче – Динамо (Киев) 2:1
1:0 Густаво Енрике (35), 1:1 Циганков (63), 2:1 Миши Батшуай (90)
Група C
ЛУДОГОРЕЦ – Рома 2:1
1:0 Каули Оливейра (72), 1:1 Елдор Шомородов (86), 2:1 Нонато (88)
ХИК (Хелзинки) – Бетис 0:2
0:1 Уилиан Жозе (45), 0:2 Уилиан Жозе (64)
Група D
Малмьо – Спортинг (Брага) 0:2
0:1 Бруно Родригес (30), 0:2 Рикардо Орта (70-дузпа)
Унион (Берлин) – Унион Сент Жилоа 0:1
0:1 Линен (39)
Група Е
Манчестър Юнайтед – Реал Сосиедад 0:1
0:1 Брайс Мендес (59-дузпа)
Омония (Никозия) – Шериф (Тираспол) 0:3
0:1 Рашийд (2), 0:2 Атиемвен (55-дузпа), 0:3 Диоп (76)
Група F
Лацио – Фейенорд 4:2
1:0 Луис Алберто (4), 2:0 Фелипе Андерсон (15), 3:0 Весино (28), 4:0 Весино (63), 4:1 Хименес (69-дузпа), 4:2 Хименес (88)
Щурм (Грац) – Мидтиланд 1:0
1:0 Емега (8)
Група G
Фрайбург – Карабах 2:1
1:0 Грифо (7-дузпа), 2:0 Доан (15), 2:1 Вешович (39)
Нант – Олимпиакос 2:1
1:0 Мостафа Мохамед (32), 1:1 Мутусами (50-автогол), 2:1 Гесан (90+3)
Група H
Цървена звезда – Монако 0:1
0:1 Емболо (74-дузпа)
Ференцварош – Трабзонспор 3:2
1:0 Нгуен (5), 2:0 Траоре (29), 2:1 Гомес (39), 3:1 Нгуен (44-дузпа), 3:2 Бозок (71)
„Легендите“ и „Тяло, пречиш ми“ са отборите от Пловдив, които продължават към финала на Каменица Фен купа 2022
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