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Резултати от Втора лига, 16 кръг

  • 26.11.2019 | 09:18
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/rezultati-ot-vtora-liga-16-krag Marica.bg
  • Димитър Комсийски
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Лудогорец II и Спартак(Пл) поднесоха големите изненади в отминалия 16-ти кръг на Втора ПФЛ. Ето и всички резултати от изиграните 9 срещи:

Септември - Поморие              3:1 
Черноморец - Спартак(Вн)     4:0 сл.
Кариана - Спартак (Пл)            2:3 
Пирин - Стр. слава                    3:1 
Литекс - Монтана                     0:1 
Нефтохимик - Локомотив(Сф )3:3 
Хебър - Ботев(Г)                        1:0 
ЦСКА 1948 - Лудогорец II         2:2 

 

                           Класиране:                       

                

 1.Септември          15   13   1   1   34:17   40          
-------------------------------------------------
 2.ЦСКА 1948          15   12   1   2   38:11   37               
 3.ЛокомотивСф)   15    9   2   4   22:10   29               
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------
 4.Монтана             15    8   3   4   25:12   27               
 5.Локомотив(ГО)  15    7   4   4   25:22   25               
 6.Литекс                15    7   3   5   25:11   24               
 7.Хебър                 15    7   2   6   21:18   23          
 8.Пирин                15    6   4   5   22:22   22               
 9.Нефтохимик      15    6   3   6   23:24   21          
10.Кариана            15    5   5   5   21:19   20               
11.Ботев(Г)             15    5   4   6   16:23   19               
12.Черноморец     14    4   3   7    8:16   15               
13.Лудогорец II     15    2   8   5   15:20   14               
14.Стр. слава         16    4   1  11   16:28   13               
------------------------------------------------
15.Спартак(Вн)      14    2   3   9    4:26     9          
16.Поморие          15    2   2  11   13:30    8               
17.Спартак            15    2   3  10    6:25     6        

Пазарджик спорт футбол Втора лига резултати

Димитър Комсийски

Редактор-репортер екип "Спорт"

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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