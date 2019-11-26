Резултати от Втора лига, 16 кръг
- 26.11.2019 | 09:18
- Димитър Комсийски
- 99 прегледа
- 0 коментара
Лудогорец II и Спартак(Пл) поднесоха големите изненади в отминалия 16-ти кръг на Втора ПФЛ. Ето и всички резултати от изиграните 9 срещи:
Септември - Поморие 3:1
Черноморец - Спартак(Вн) 4:0 сл.
Кариана - Спартак (Пл) 2:3
Пирин - Стр. слава 3:1
Литекс - Монтана 0:1
Нефтохимик - Локомотив(Сф )3:3
Хебър - Ботев(Г) 1:0
ЦСКА 1948 - Лудогорец II 2:2
Класиране:
1.Септември 15 13 1 1 34:17 40
-------------------------------------------------
2.ЦСКА 1948 15 12 1 2 38:11 37
3.ЛокомотивСф) 15 9 2 4 22:10 29
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------
4.Монтана 15 8 3 4 25:12 27
5.Локомотив(ГО) 15 7 4 4 25:22 25
6.Литекс 15 7 3 5 25:11 24
7.Хебър 15 7 2 6 21:18 23
8.Пирин 15 6 4 5 22:22 22
9.Нефтохимик 15 6 3 6 23:24 21
10.Кариана 15 5 5 5 21:19 20
11.Ботев(Г) 15 5 4 6 16:23 19
12.Черноморец 14 4 3 7 8:16 15
13.Лудогорец II 15 2 8 5 15:20 14
14.Стр. слава 16 4 1 11 16:28 13
------------------------------------------------
15.Спартак(Вн) 14 2 3 9 4:26 9
16.Поморие 15 2 2 11 13:30 8
17.Спартак 15 2 3 10 6:25 6
Коментари
За да публикувате коментари трябва да имате профил в сайта
Коментари (0)