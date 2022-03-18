61
Следвайте ни
Подай сигнал Профил

Резултати от Лига Европа и Лига на конференциите

  • 18.03.2022 | 00:37
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/rezultati-ot-liga-evropa-i-liga-na-konferenciite Marica.bg
  • 110 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon
   Снимка: БГНЕС

Байер Леверкузен - Аталанта 0:1
 
0:1 - Жереми Бога (90+1)
 
Галатасарай - Барселона 1:2 
 
1:0 - Марчао (28)
 
1:1 - Педри (37)
 
1:2 - Пиер-Емерик Обамеянг (49)
 
Монако - Брага 1:1
 
0:1 - Абел Руис (19)
 
1:1 - Аксел Дисаси (90)
 
Цървена звезда - Рейнджърс 2:1 
 
1:0 - Марко Иванич (10)
 
1:1 - Райън Кент (56)
 
2:1 - Бен Ел Фарду (90+3)
 
Айнтрахт Франкфурт - Бетис 1:1
 
0:1 Борха Иглесиас 90'
 
1:1 Мартин Хинтерегер 120+2'
 
Лион - Порто 1:1
 
1:0 - Муса Дембеле (13)
 
1:1 - Пепе (27)
 
Уест Хем - Севиля 2:0 
 
1:0 Томас Сучек 39'
 
2:0 Андрий Ярмоленко 112'

ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ

19:45 АЗ Алкмаар - Бодьо/Глимт 2:1 

1:0 Вангелис Павлидис 18'

1:1 Амах Пелегрини 25'

2:1 Вангелис Павилидис 30'

19:45 Базел - Марсилия 1:2 

1:0 Дан Ндойе 62'

1:1 Ченгиз Юндер 74'

1:2 Валентен Роже 90+3'

ФК Копенхаген - ПСВ 0:4

0:1 Еран Захави 10'

0:2 Марио Гьотце 38'

0:3 Еран Захави 79'

0:4 Нони Мадуке 90+1'

Рен - Лестър 2:1 

1:0 Бенямин Бору 8'

1:1 Уесли Фофана 51'

2:1 Фловен Таи 75'

Рома - Витес 1:1 

0:1 Максимилиан Витек 62'

1:1 Тами Ейбрахам 90+1'

Фейенорд - Партизан 3:1

1:0 Йенс Торнстра 45'

2:0 Рийс Нелсън 59'

2:1 Рикардо Гомес 61'

3:1 Браян Линсен 90'

Гент - ПАОК 1:2

0:1 Хосе Креспо 20"

1:1 Лоорен Депойтер 40'

1:2 Дъглас Аугусто 77'

ЛАСК Линц - Славия Прага 4:3 

0:1 Петер Олайник 24'

1:1 Филип Вайсингер 36'

1:2 Александър Бах 37'

1:3 Ира Сор 62'

2:3 Филип Вайсингер 76'

3:3 Андреас Грубер 88'

4:3 Александър Шмидт 89'

Лига Европа Лига на конференциите Уест Хем Барселона
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Има ли сили Ботев да бие ЦСКА и да се намеси в спора за среброто?

Резултати