Резултати от Лига Европа и Лига на конференциите
- 18.03.2022 | 00:37
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Байер Леверкузен - Аталанта 0:1
0:1 - Жереми Бога (90+1)
Галатасарай - Барселона 1:2
1:0 - Марчао (28)
1:1 - Педри (37)
1:2 - Пиер-Емерик Обамеянг (49)
Монако - Брага 1:1
0:1 - Абел Руис (19)
1:1 - Аксел Дисаси (90)
Цървена звезда - Рейнджърс 2:1
1:0 - Марко Иванич (10)
1:1 - Райън Кент (56)
2:1 - Бен Ел Фарду (90+3)
Айнтрахт Франкфурт - Бетис 1:1
0:1 Борха Иглесиас 90'
1:1 Мартин Хинтерегер 120+2'
Лион - Порто 1:1
1:0 - Муса Дембеле (13)
1:1 - Пепе (27)
Уест Хем - Севиля 2:0
1:0 Томас Сучек 39'
2:0 Андрий Ярмоленко 112'
ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ
19:45 АЗ Алкмаар - Бодьо/Глимт 2:1
1:0 Вангелис Павлидис 18'
1:1 Амах Пелегрини 25'
2:1 Вангелис Павилидис 30'
19:45 Базел - Марсилия 1:2
1:0 Дан Ндойе 62'
1:1 Ченгиз Юндер 74'
1:2 Валентен Роже 90+3'
ФК Копенхаген - ПСВ 0:4
0:1 Еран Захави 10'
0:2 Марио Гьотце 38'
0:3 Еран Захави 79'
0:4 Нони Мадуке 90+1'
Рен - Лестър 2:1
1:0 Бенямин Бору 8'
1:1 Уесли Фофана 51'
2:1 Фловен Таи 75'
Рома - Витес 1:1
0:1 Максимилиан Витек 62'
1:1 Тами Ейбрахам 90+1'
Фейенорд - Партизан 3:1
1:0 Йенс Торнстра 45'
2:0 Рийс Нелсън 59'
2:1 Рикардо Гомес 61'
3:1 Браян Линсен 90'
Гент - ПАОК 1:2
0:1 Хосе Креспо 20"
1:1 Лоорен Депойтер 40'
1:2 Дъглас Аугусто 77'
ЛАСК Линц - Славия Прага 4:3
0:1 Петер Олайник 24'
1:1 Филип Вайсингер 36'
1:2 Александър Бах 37'
1:3 Ира Сор 62'
2:3 Филип Вайсингер 76'
3:3 Андреас Грубер 88'
4:3 Александър Шмидт 89'
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