Резултати и голмайстори в Лига на нациите
- 19.11.2020 | 00:36
- Marica.bg
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Лига А
Белгия – Дания 4:2
1:0 Тилеманс 3
1:1 Винд 17
2:1 Лукаку 57
3:1 Лукаку 69
3:2 Чадли 86 автогол
4:2 Де Бройне 87
Босна и Херцеговина – Италия 0:2
0:1 Белоти 22
0:2 Берарди 68
Англия – Исландия 4:0
1:0 Рийс 20
2:0 Маунт 24
3:0 Фодън 80
4:0 Фодън 84
Полша – Нидерландия 1:2
1:0 Йожвяк 6
1:1 Депай 77 дузпа
1:2 Вайналдум 84
Лига В
Австрия – Норвегия 1:1
0:1 Захид 61
1:1 Гърбич 90+4
Чехия – Словакия 2:0
1:0 Сучек 17
2:0 Ондрашек 55
Унгария – Турция 2:0
1:0 Сигер 57
2:0 Варга 90+5
Ирландия – България 0:0
Израел – Шотландия 1:0
1:0 Соломон 44
Северна Ирландия – Румъния 1:1
1:0 Бойс 56
1:1 Бичфалви 81
Сърбия – Русия 5:0
1:0 Радончич 10
2:0 Йович 25
3:0 Влахович 41
4:0 Йович 45+1
5:0 Младенович 64
Уелс – Финландия 3:1
1:0 Уилсън 29
2:0 Джеймс 46
2:1 Пуки 63
3:1 Мур 84
Лига С
Албания – Беларус 3:2
1:0 Чикалеши 20
2:0 Чикалеши 27 дузпа
2:1 Скавиш 35
3:1 Манай 44
3:2 Ебонг 80
Казахстан – Литва 1:2
1:0 Аимбетов 38
1:1 Воробиовас 40
1:2 Новиковас 90+4
Армения – Северна Македония 1:0
1:0 Хамбарджумян 55
Грузия – Естония 0:0
Гърция – Словения 0:0
Косово – Молдова 1:0
1:0 Кастрати 31
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