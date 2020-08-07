Следвайте ни
Пловдив 25°
Подай сигнал Профил

Резултати и голмайстори от Лига Европа

  • 07.08.2020 | 00:24
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/rezultati-i-golmaystori-ot-liga-evropa Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 85 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Свързани новини

ЛИГА ЕВРОПА, 1/8-финали:

Севиля - Рома 2:0
1:0 Регилон (22)
2:0 Ен-Несири (44)

Байер (Леверкузен) - Глазгоу Рейнджърс 1:0 (в първия мач 3:1)
1:0 Диаби (51)

Уулвърхамптън - Олимпиакос 1:0 (в първия мач 1:1)
1:0 Хименес (8 дузпа)

Базел - Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 (в първия мач 3:0)
1:0 Фрай (87)

Лига Европа Уулвърхемптън Севиля Рома
viber icon
Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

За кого бихте гласували, ако изборите бяха днес?

Резултати