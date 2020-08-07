Резултати и голмайстори от Лига Европа
- 07.08.2020 | 00:24
- Дончо Донев
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Решено: Шампионската лига се доиграва в Португалия, Лига Европа в Германия
УЕФА отложи финалите за Шампионската лига и Лига Европа
ЛИГА ЕВРОПА, 1/8-финали:
Севиля - Рома 2:0
1:0 Регилон (22)
2:0 Ен-Несири (44)
Байер (Леверкузен) - Глазгоу Рейнджърс 1:0 (в първия мач 3:1)
1:0 Диаби (51)
Уулвърхамптън - Олимпиакос 1:0 (в първия мач 1:1)
1:0 Хименес (8 дузпа)
Базел - Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 (в първия мач 3:0)
1:0 Фрай (87)
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