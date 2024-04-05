Рефер отменил гол на Локо срещу ЦСКА свири мача с ЦСКА! Нарядите за 28-я кръг
- 09:22, 05.04.2024
- 09:40, 05.04.2024
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Странен наряд за мача едно от дербитата на 28 кръг в А група определи съдийската комисия към БФС. Никола Попов ще свири домакинския мач на Локомотив Пловдив срещу Черно море. Същият този Попов бе на ВАР и призова Волен Чинков да не зачете гол на Мартин Петков срещу ЦСКА, а това решение предизвика много спорове.
Драгомир Драганов ще ръководи поредното издание на Вечното дерби между Левски и ЦСКА. Асистенти на Драганов ще бъдат Христо Хаджийски и Димо Вълчев, а четвърти съдия е Владимир Вълков. На ВАР-а, подобно на двубоя между Лудогорец и Левски по-рано тази седмица, ще има трима души – Георги Кабаков, с помощници Радослав Гидженов и Мартин Маргаритов, а съдийски наблюдател ще бъде Йордан Сталев.
Всички съдийски назначения за 28-ия кръг:
6 април 2024 г., събота, 17:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Етър ВТ
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Васил Петров Минев
СН: Йордан Костадинов Иванов
6 април 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Константин Делов Писков
7 април 2024 г., неделя, 14:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Радослав Петров Гидженов
СН: Йордан Динков Сталев АВАР 2: Мартин Веселинов Маргаритов
7 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Николай Йорданов Колев
7 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Александър Костадинов Костадинов
8 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров
8 април 2024 г., понеделник, 19:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Георги Крумов Виделов
9 април 2024 г., вторник, 18:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Йордан Веселинов Гулев.