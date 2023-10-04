Реал Мадрид удари Наполи с 3:2 на стадион „Диего Армандо Марадона“ в мач от втория кръг в група „C“ на Шампионска лига. Лео Йостигор изведе „партенопеите“ напред в резултата в 19-ата минута, а до края на първото полувреме „лос меренгес“ осъществиха пълен обрат след голове на Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. В началото на втората част Пьотр Жилински бе точен от дузпа за Наполи, но Реал Мадрид се поздрави с крайния успех след автогол на Алекс Мерет.

Група А

Манчестър Юнайтед – Галатасарай 2:3

1:0 Расмус Хьойлунд (17), 1:1 Вилфрид Заха (23), 2:1 Расмус Хьойлунд (67), 2:2 Керем Актюркоглу (71), 2:3 Мауро Икарди (81)

Копенхаген – Байерн 1:2

1:0 Лукас Лерагер (56), 1:1 Джамал Мусиала (67), 1:2 Матис Тел (83)



Група B

Ланс – Арсенал 2:1

0:1 Габриел Жезус (14), 1:1 Ариен Томасон (25), 2:1 Елие Уахи (69)



ПСВ Айндховен – Севиля 2:2

0:1 Неманя Гудел (68), 1:1 Люк де Йонг (86-дузпа), 1:2 Юсеф Ен Несири (87), 2:2 Джордан Тезе (90+5)

Група C

Унион Берлин – Спортинг (Брага) 2:3

1:0 Шералдо Бекер (30), 2:0 Шералдо Бекер (37), 2:1 Сику Ниакате (41), 2:2 Брума (52), 2:3 Андре Кастро (90+4)

Наполи – Реал (Мадрид) 2:3

1:0 Лео Йостигор (19), 1:1 Винисиус Жуниор (27), 1:2 Джуд Белингам (34), 2:2 Пьтр Желински (54-дузпа), 2:3 Федерико Валверде (78)

Група D

Залцбург – Реал Сосиедад 0:2

0:1 Микел Оярсабал (7), 0:2 Браис Мендес (27)

Интер - Бенфика 1:0

1:0 Маркус Тюрам (62)