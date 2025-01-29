Реал Мадрид победи Брест с 3:0 като гост в мач от последния осми кръг от основната фаза на Шампионска лига. Кралският клуб ще играе в плейофния кръг на надпреварата, след като не успя да намери място в топ 8 на основната фаза.

Жребият за допълнителния кръг преди осминафиналите, на който мадридчани ще са поставени, ще се тегли в петък от 13:00 часа. На него испанците ще се паднат или с Манчестър Сити, или със Селтик. Там мачовете ще са на разменено гостуване на 11/12 - 18/19 февруари.

Резултати и голмайстори:

КР Астън Вила - Селтик 4:2

1:0 Морган Роджърс 2'

2:0 Морган Роджърс 5'

2:1 Адам Айда 37'

2:2 Адам Айда 38'

3:2 Оли Уоткинс 63'

4:2 Морган Роджърс 90+1'

КР Барселона - Аталанта 2:2

1:0 Ламин Ямал 47'

1:1 Едерсон 67'

2:1 Роналд Араухо 73'

2:2 Марио Пашалич 79'

КР Байер Леверкузен - Спарта Прага 2:0

1:0 Флориан Вирц 32'

2:0 Нейтън Тела 64'

КР Байерн Мюнхен - Слован Братислава 3:1

1:0 Томас Мюлер 8'

2:0 Хари Кейн 63'

3:0 Кингсли Коман 84'

3:1 Толич 90'

КР Брест - Реал Мадрид 0:3

0:1 Родриго 28'

0:2 Джуд Белингам 56'

0:3 Родриго 78'

КР Динамо Загреб - Милан 2:1

1:0 Мартин Батурина 19'

1:1 Кристиан Пулишич 53'

2:1 Марко Пяца 62'

КР Борусия Дортмунд - Шахтьор Донецк 3:1

1:0 Серху Гираси 17'

2:0 Серху Гираси 44'

2:1 Марлон Гомес 50'

3:1 Рами Бенсебаини 79'

КР Жирона - Арсенал 1:2

1:0 Арно Груневелд 28'

1:1 Жоржиньо 38' (дузпа)

1:2 Етан Нуанери 42'

КР Интер - Монако 3:0

1:0 Лаутаро Мартинес 4' (дузпа)

2:0 Лаутаро Мартинес 16'

3:0 Лаутаро Мартинес 67'

КР Ювентус - Бенфика 0:2

0:1 Вангелис Павлидис 17'

0:2 Оркун Кокчу 81'

КР Лил - Фейенорд 6:1

1:0 Сахрауи 4'

1:1 Сантяго Хименес 14'

2:1 Траунер 39' (автогол)

3:1 Анхел Гомес 57'

4:1 Джонатан Дейвид 74'

5:1 Хакон Харалдсон 76'

6:1 Реми Кабела 80'

КР Манчестър Сити - Брюж 3:1

0:1 Ониедика 45'

1:1 Матео Ковачич 53'

2:1 Ордонес 62' (автогол)

3:1 Савиньо 78'

КР ПСВ - Ливърпул 3:2

0:1 Коди Гакпо 28' (дузпа)

1:1 Бакайоко 35'

1:2 Елиът 40'

2:2 Исмаил Сайбари 45'

3:2 Рикардо Пепи 45+6

КР Залцбург - Атлетико Мадрид 1:4

0:1 Симеоне 6'

0:2 Антоан Гризман 13'

0:3 Антоан Гризман 45+2'

0:4 Маркос Йоренте 64'

1:4 Адам Дагим 90+1'

КР Спортинг Лисабон - Болоня 1:1

0:1 Томазо Побега 21'

1:1 Конрад Хардър 77'

КР Щурм Грац - РБ Лайпциг 1:0

1:0 Ариан Малич 42'

КР Щутгарт - ПСЖ 1:4

0:1 Брадли Баркола 7'

0:2 Усман Дембеле 19'

0:3 Усман Дембеле 35'

0:4 Усман Дембеле 54'

1:4 Крис Фюрих 78'

КР Йънг Бойс - Цървена звезда 0:1

0:1 Гелор Канга 70'