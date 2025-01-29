61
Подай сигнал Профил

Реал остана извън Топ 8 в Шампионската лига! Всички резултати и голмайстори

  • 23:50, 29.01.2025
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/real-ostana-izvan-top-8-v-shampionskata-liga-vsichki-rezultati-i-golmaystori Marica.bg
  • 332
  • 0
Принтирай
   Снимка: БГНЕС

Реал Мадрид победи Брест с 3:0 като гост в мач от последния осми кръг от основната фаза на Шампионска лига. Кралският клуб ще играе в плейофния кръг на надпреварата, след като не успя да намери място в топ 8 на основната фаза.

Жребият за допълнителния кръг преди осминафиналите, на който мадридчани ще са поставени, ще се тегли в петък от 13:00 часа. На него испанците ще се паднат или с Манчестър Сити, или със Селтик. Там мачовете ще са на разменено гостуване на 11/12 - 18/19 февруари.

Резултати и голмайстори:

КР Астън Вила - Селтик 4:2

1:0 Морган Роджърс 2'

2:0 Морган Роджърс 5'

2:1 Адам Айда 37'

2:2 Адам Айда 38'

3:2 Оли Уоткинс 63'

4:2 Морган Роджърс 90+1'

КР Барселона - Аталанта 2:2

1:0 Ламин Ямал 47'

1:1 Едерсон 67'

2:1 Роналд Араухо 73'

2:2  Марио Пашалич 79'

КР Байер Леверкузен - Спарта Прага 2:0

1:0 Флориан Вирц 32'

2:0 Нейтън Тела 64'

КР Байерн Мюнхен - Слован Братислава 3:1

1:0 Томас Мюлер 8'

2:0 Хари Кейн 63'

3:0 Кингсли Коман 84'

3:1 Толич 90'

КР Брест - Реал Мадрид  0:3

0:1 Родриго 28'

0:2 Джуд Белингам 56'

0:3 Родриго 78'

КР Динамо Загреб - Милан 2:1

1:0 Мартин Батурина 19'

1:1 Кристиан Пулишич 53'

2:1 Марко Пяца 62'

КР Борусия Дортмунд - Шахтьор Донецк  3:1

1:0 Серху Гираси 17'

2:0 Серху Гираси 44'

2:1 Марлон Гомес 50'

3:1 Рами Бенсебаини 79'

КР Жирона - Арсенал 1:2

1:0 Арно Груневелд 28'

1:1 Жоржиньо 38' (дузпа)

1:2 Етан Нуанери 42'

КР Интер - Монако  3:0

1:0 Лаутаро Мартинес 4' (дузпа)

2:0 Лаутаро Мартинес 16'

3:0 Лаутаро Мартинес 67'

КР Ювентус - Бенфика 0:2

0:1 Вангелис Павлидис 17'

0:2 Оркун Кокчу 81'

КР Лил - Фейенорд 6:1

1:0 Сахрауи 4'

1:1 Сантяго Хименес 14'

2:1 Траунер 39' (автогол)

3:1 Анхел Гомес 57'

4:1 Джонатан Дейвид 74'

5:1 Хакон Харалдсон 76'

6:1 Реми Кабела 80'

КР Манчестър Сити - Брюж 3:1

0:1 Ониедика 45'

1:1 Матео Ковачич 53'

2:1 Ордонес 62' (автогол)

3:1 Савиньо 78'

КР ПСВ - Ливърпул 3:2

0:1 Коди Гакпо 28' (дузпа)

1:1 Бакайоко 35'

1:2 Елиът 40'

2:2 Исмаил Сайбари 45'

3:2 Рикардо Пепи 45+6 

КР Залцбург - Атлетико Мадрид 1:4

0:1 Симеоне 6'

0:2 Антоан Гризман 13'

0:3 Антоан Гризман 45+2'

0:4 Маркос Йоренте 64'

1:4 Адам Дагим 90+1'

КР Спортинг Лисабон - Болоня 1:1

0:1 Томазо Побега 21'

1:1 Конрад Хардър 77'

КР Щурм Грац - РБ Лайпциг 1:0

1:0 Ариан Малич 42'

КР Щутгарт - ПСЖ 1:4

0:1 Брадли Баркола 7'

0:2 Усман Дембеле 19'

0:3 Усман Дембеле 35'

0:4 Усман Дембеле 54'

1:4 Крис Фюрих 78'

КР Йънг Бойс - Цървена звезда 0:1

0:1 Гелор Канга 70'

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки
Шампионска лига Реал Мадрид Ювентус Барселона
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

За автора

Дончо Донев

Дончо Донев

Екип Спорт

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Как оценявате новото редовно правителство "Желязков"?

Резултати