Реал остана извън Топ 8 в Шампионската лига! Всички резултати и голмайстори
- 23:50, 29.01.2025
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Реал Мадрид победи Брест с 3:0 като гост в мач от последния осми кръг от основната фаза на Шампионска лига. Кралският клуб ще играе в плейофния кръг на надпреварата, след като не успя да намери място в топ 8 на основната фаза.
Жребият за допълнителния кръг преди осминафиналите, на който мадридчани ще са поставени, ще се тегли в петък от 13:00 часа. На него испанците ще се паднат или с Манчестър Сити, или със Селтик. Там мачовете ще са на разменено гостуване на 11/12 - 18/19 февруари.
Резултати и голмайстори:
КР Астън Вила - Селтик 4:2
1:0 Морган Роджърс 2'
2:0 Морган Роджърс 5'
2:1 Адам Айда 37'
2:2 Адам Айда 38'
3:2 Оли Уоткинс 63'
4:2 Морган Роджърс 90+1'
КР Барселона - Аталанта 2:2
1:0 Ламин Ямал 47'
1:1 Едерсон 67'
2:1 Роналд Араухо 73'
2:2 Марио Пашалич 79'
КР Байер Леверкузен - Спарта Прага 2:0
1:0 Флориан Вирц 32'
2:0 Нейтън Тела 64'
КР Байерн Мюнхен - Слован Братислава 3:1
1:0 Томас Мюлер 8'
2:0 Хари Кейн 63'
3:0 Кингсли Коман 84'
3:1 Толич 90'
КР Брест - Реал Мадрид 0:3
0:1 Родриго 28'
0:2 Джуд Белингам 56'
0:3 Родриго 78'
КР Динамо Загреб - Милан 2:1
1:0 Мартин Батурина 19'
1:1 Кристиан Пулишич 53'
2:1 Марко Пяца 62'
КР Борусия Дортмунд - Шахтьор Донецк 3:1
1:0 Серху Гираси 17'
2:0 Серху Гираси 44'
2:1 Марлон Гомес 50'
3:1 Рами Бенсебаини 79'
КР Жирона - Арсенал 1:2
1:0 Арно Груневелд 28'
1:1 Жоржиньо 38' (дузпа)
1:2 Етан Нуанери 42'
КР Интер - Монако 3:0
1:0 Лаутаро Мартинес 4' (дузпа)
2:0 Лаутаро Мартинес 16'
3:0 Лаутаро Мартинес 67'
КР Ювентус - Бенфика 0:2
0:1 Вангелис Павлидис 17'
0:2 Оркун Кокчу 81'
КР Лил - Фейенорд 6:1
1:0 Сахрауи 4'
1:1 Сантяго Хименес 14'
2:1 Траунер 39' (автогол)
3:1 Анхел Гомес 57'
4:1 Джонатан Дейвид 74'
5:1 Хакон Харалдсон 76'
6:1 Реми Кабела 80'
КР Манчестър Сити - Брюж 3:1
0:1 Ониедика 45'
1:1 Матео Ковачич 53'
2:1 Ордонес 62' (автогол)
3:1 Савиньо 78'
КР ПСВ - Ливърпул 3:2
0:1 Коди Гакпо 28' (дузпа)
1:1 Бакайоко 35'
1:2 Елиът 40'
2:2 Исмаил Сайбари 45'
3:2 Рикардо Пепи 45+6
КР Залцбург - Атлетико Мадрид 1:4
0:1 Симеоне 6'
0:2 Антоан Гризман 13'
0:3 Антоан Гризман 45+2'
0:4 Маркос Йоренте 64'
1:4 Адам Дагим 90+1'
КР Спортинг Лисабон - Болоня 1:1
0:1 Томазо Побега 21'
1:1 Конрад Хардър 77'
КР Щурм Грац - РБ Лайпциг 1:0
1:0 Ариан Малич 42'
КР Щутгарт - ПСЖ 1:4
0:1 Брадли Баркола 7'
0:2 Усман Дембеле 19'
0:3 Усман Дембеле 35'
0:4 Усман Дембеле 54'
1:4 Крис Фюрих 78'
КР Йънг Бойс - Цървена звезда 0:1
0:1 Гелор Канга 70'