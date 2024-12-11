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Реабилитираха Гидженов и Кабаков! Вижте кой ще свири на Локо и Ботев за Купата

  • 13:08, 11.12.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/reabilitiraha-gidjenov-i-kabakov-vijte-koy-shte-sviri-na-loko-i-botev-za-kupata Marica.bg
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Гидженов ще свири във Варна, но със сигурност в близко бъдеще няма да може да бъде и зринтел на Локо - Ботев на Лаута.    |    Снимка: Наташа Манева

Елитните рефери Радослав Гидженов и Георги Кабаков бяха реабилитирани, след като в два кръжа не получиха наряди. След пловдивското дерби Локомотив - Ботев те получиха остри критики за редица отсъждания, всички в полза на канарчетата. Черно-белите пуснаха видео със скандални моменти, които Гидженов свири в полза на жълто-черните.

На международника обаче едва ли в близко бъдеще ще бъде поверена футболната емблема на Пловдив, а на Лаута, където е бил юноша, бе обявен за персона нон грата като същевременно бе обвинен в слугинаж към градския съперник.

Радослав Гидженов ще ръководи мача между Спартак Варна и ЦСКА от осминафиналната фаза за Sesame Купа на България. Лично шефът на реферите Станислав Тодоров се е писал съдийски наблюдател, за да оценява свирката на Гидженов.

За Морската столица ще пътува и Георги Кабаков. Той ще ръководи срещата Черно море - Славия.

Християна Гутева е с наряд за двубоя между Локомотив Мездра и Ботев Враца. 

 
Срещи от 3 кръг на Купа на България, сезон 2024-2025
 
13 декември 2024 г., петък, 13:00 ч.
ОФК Локомотив Мездра - ПФК Ботев Враца
 
ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Георги Димчев Великов
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев                    
 
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
13 декември 2024 г., петък, 16:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
 
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов                    
 
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
14 декември 2024 г., събота, 13:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
 
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев                    
 
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
14 декември 2024 г., събота, 16:00 ч.
ПФК Левски - ФК Дунав Русе
 
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    
 
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
15 декември 2024 г., неделя, 13:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД
 
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                    
 
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
15 декември 2024 г., неделя, 16:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
 
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев                    
 
СН:    Станислав Георгиев Тодоров     
 
16 декември 2024 г., понеделник, 13:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924
 
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                    
 
СН:    Никола Петров Джугански     
 
16 декември 2024 г., понеделник, 16:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945
 
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов                    
 
СН:    Иван Захариев Вълчев    

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Радослав Гидженов Георги Кабаков
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