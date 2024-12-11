Реабилитираха Гидженов и Кабаков! Вижте кой ще свири на Локо и Ботев за Купата
- 13:08, 11.12.2024
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Елитните рефери Радослав Гидженов и Георги Кабаков бяха реабилитирани, след като в два кръжа не получиха наряди. След пловдивското дерби Локомотив - Ботев те получиха остри критики за редица отсъждания, всички в полза на канарчетата. Черно-белите пуснаха видео със скандални моменти, които Гидженов свири в полза на жълто-черните.
На международника обаче едва ли в близко бъдеще ще бъде поверена футболната емблема на Пловдив, а на Лаута, където е бил юноша, бе обявен за персона нон грата като същевременно бе обвинен в слугинаж към градския съперник.
Радослав Гидженов ще ръководи мача между Спартак Варна и ЦСКА от осминафиналната фаза за Sesame Купа на България. Лично шефът на реферите Станислав Тодоров се е писал съдийски наблюдател, за да оценява свирката на Гидженов.
За Морската столица ще пътува и Георги Кабаков. Той ще ръководи срещата Черно море - Славия.
Християна Гутева е с наряд за двубоя между Локомотив Мездра и Ботев Враца.
Срещи от 3 кръг на Купа на България, сезон 2024-2025
13 декември 2024 г., петък, 13:00 ч.
ОФК Локомотив Мездра - ПФК Ботев Враца
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Йордан Костадинов Иванов
13 декември 2024 г., петък, 16:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов
14 декември 2024 г., събота, 13:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Георги Василев Йорданов
14 декември 2024 г., събота, 16:00 ч.
ПФК Левски - ФК Дунав Русе
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Валентин Желев Добрев
15 декември 2024 г., неделя, 13:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Петър Стоянов Петров
15 декември 2024 г., неделя, 16:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
16 декември 2024 г., понеделник, 13:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Диян Христов Вълков АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Никола Петров Джугански
16 декември 2024 г., понеделник, 16:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Иван Захариев Вълчев