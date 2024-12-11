Гидженов ще свири във Варна, но със сигурност в близко бъдеще няма да може да бъде и зринтел на Локо - Ботев на Лаута.

Гидженов ще свири във Варна, но със сигурност в близко бъдеще няма да може да бъде и зринтел на Локо - Ботев на Лаута. | Снимка: Наташа Манева

Елитните рефери Радослав Гидженов и Георги Кабаков бяха реабилитирани, след като в два кръжа не получиха наряди. След пловдивското дерби Локомотив - Ботев те получиха остри критики за редица отсъждания, всички в полза на канарчетата. Черно-белите пуснаха видео със скандални моменти, които Гидженов свири в полза на жълто-черните.

На международника обаче едва ли в близко бъдеще ще бъде поверена футболната емблема на Пловдив, а на Лаута, където е бил юноша, бе обявен за персона нон грата като същевременно бе обвинен в слугинаж към градския съперник.

Радослав Гидженов ще ръководи мача между Спартак Варна и ЦСКА от осминафиналната фаза за Sesame Купа на България. Лично шефът на реферите Станислав Тодоров се е писал съдийски наблюдател, за да оценява свирката на Гидженов.

За Морската столица ще пътува и Георги Кабаков. Той ще ръководи срещата Черно море - Славия.

Християна Гутева е с наряд за двубоя между Локомотив Мездра и Ботев Враца.



Срещи от 3 кръг на Купа на България, сезон 2024-2025



13 декември 2024 г., петък, 13:00 ч.

ОФК Локомотив Мездра - ПФК Ботев Враца



ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев



СН: Йордан Костадинов Иванов



13 декември 2024 г., петък, 16:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926



ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Георги Крумов Виделов



14 декември 2024 г., събота, 13:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Кристиян Николов Колев



СН: Георги Василев Йорданов



14 декември 2024 г., събота, 16:00 ч.

ПФК Левски - ФК Дунав Русе



ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Валентин Желев Добрев



15 декември 2024 г., неделя, 13:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД



ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев



СН: Петър Стоянов Петров



15 декември 2024 г., неделя, 16:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Станислав Георгиев Тодоров



16 декември 2024 г., понеделник, 13:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Диян Христов Вълков АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров



СН: Никола Петров Джугански



16 декември 2024 г., понеделник, 16:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов



СН: Иван Захариев Вълчев