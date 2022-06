Бившият собственик на Левски Тодор Батков е станал съдружник през 2011 г. със съпругата на Коце Маца, Явор Кюртев и Халед ал-Махамид, пише Bird.bg. За Кюртев и ал-Махамид има данни, че са свързани с контрабанда на цигари. През 2012 г. директор на фирмата за няколко месеца е сингапурецът Динг Си Янг, сътрудник на боса на черното тото Дан Тан. Си Янг впоследствие е осъден на пет години затвор за черно тото.

Батков твърди, че не познава другите съдружници и „китаеца“, а е помогнал финансово на Коце Маца, за да стартира бизнес с „игри на щастието“, но след като той не потръгнал си поискал обратно заема и напуснал фирмата.



Общата компания на тази интересна група лица се казва VAS INTERACTIVE PTE. LTD. и е регистрирана на 29/11/2011, като тогава Кюртев записва дялове за 10 000 сингапурски долара, Радостина Хаджииванова е мажоритарен собственик с 55 000 долара, Батков с 15 000 долара и Ал-Махамид с 20 000 долара.

За директори през 2011 г. са назначени Костадин Хаджииванов – Коце Маца, Явор Кюртев и местно лице, което не е свързано с черното тото. От 28/03/2012 до 31/07/2012 директор е Динг Си Янг, който замества Хаджииванов. Това се вижда от фирмените участия на Динг Си Янг във фирмения регистър на Сингапур.

Батков напуска фирмата през 2016 г., но тя е активна и до момента, като собствеността е споделена между Явор Кюртев, Радостина Хаджииванова /съпруга на Костадин Хаджииванов – Коце Маца/ и Халед ал-Махамид, който има полски паспорт и е резидент в Дубай. Според данните в сингапурския търговски регистър тази фирма има две основни дейности – търговия с различни стоки без преимуществени продукти и разработка на софтуер и приложения (с изключение на киберсигурност и игри).

В регистъра на Сингапур се открива и друга фирма с подобно име – VAS TECHNOLOGIES PTE. LTD. където Хаджииванов е бил собственик от 2012 до 2017 г. Неговата дъщеря Александра Хаджииванова пък е собственик от 2016 г. на фирмата TEST IT PTE. LTD. с участие възлизащо на 100 000 сингапурски долара.

„Игри на щастието“

Потърсен по телефона Тодор Батков разказа, че през 2011 г. е помогнал финансово на Коце Маца, с когото били приятели, за да стартира бизнес с „добавена стойност“ през телеком услуги и по-точно „игри на щастието“.

Този бизнес през държавен телеком оператор в Сингапур не потръгнал, поради което през 2016 г. адвокатът си поискал обратно от Коце Маца заема, който бил „под един милион долара“, след което напуснал фирмата.

Батков каза още, че не познава „китаеца“ Динг Си Янг, както и другите двама съдружници, и дори не помнеше, че във фирмата съдружник е била съпругата на Хаджииванов, въпреки че по документи е продал дяловете си именно на нея.

„Никой не издирва Хаджииванов, той ми звъни от Европейския съюз“ – така Батков коментира информацията, че Коце Маца е протичал по разследване за черно тото на Европол. Адвокатът определи информацията за съпричастността на Коце Маца към черното тото като „претоплена история“.

Кой кой е в групата?

Адв.Тодор Батков е бивш собственик на Левски, като в американски дипломатически доклади той е характеризиран с прякора Борат и е описан като прокси на руско-израелския бизнесмен Майкъл Чорни в различни бизнеси, сред които и Левски. В друга дипломатическа грама, озаглавена „Българският футбол получава червен картон за корупция“ се припомнят същите твърдения за Батков, както и „казанския скандал“. В доклада от 2010 г. се споменава за многобройни подозрения за черно тото в българския шампионат, но без конкретика.

Динг Си Янг управителят на фирмата е описан в сингапурските медии като човек на краля на черното тото Дан Тан. През On април 2013 той е арестуван и обвинен за корупция и организиране на черно тото, а през 2014 е осъден на три години затвор, към които през 2015 се добавят още две за възпрепятстване на правосъдието, тъй като Янг отказва да даде на разследващите паролата за компютъра си. Преди да бъде арестуван Си Янг, известен и като Ерик, е водил разточителен начин на живот, като в сингапурската преса са описани множество скъпи коли и имоти, купени с кеш. Самият Дан Тан също е арестуван, осъден и е излежал присъда за черно тото.

Явор Кюртев е най-загадъчният персонаж. Той има бизнес и в България с фирмите „Лезман България“ и „Хи Хи Ку“ и „Флинт“, но по-интересно е, че в миналото е бил съдружник във фирмата “Смог райдърс” ООД с Христо Костов-Чауша. Чауша е свързан със скандал с контрабандно производство на цигари в петричкото село Ръждак. В публикация на Капитал се твърди, че Кюртев е бил управител на фирмата “Интко трейд”, наследник на регистрираната през 1988 г. в Мюнхен “Интко Хаделс”. Собственици на „Интко“ са сирийците с кюрдски произход Йомер Мерсан и Заки Маджит, които контролират кипърски офшорки и според родните ни антимафиоти са замесени в трафик на акцизни стоки.

Специалистът по черно тото на ФИФА Тери Стийнс коментира през 2015 г., че Коце Маца и Дан Тан са били идентифицирани през 2012 г. в разследването на италианската полиция и на Европол за черно тото. „Връзката между Дан и Костадин е документирана в доказателствата на полицията в Италия, Финландия и Гърция.“. Счита се че Коце Маца е един от българските съдружници в „Синдикат за уреждане на международни мачове“, в която присъстват България, Унгария, Словакия, Словения и Сингапур. В показанията на бившия сътрудник на Дан Тан Уилсън Радж Перумал има нарисувана от него схема с посочена директна връзка между българските и сингапурските съдружници, каквато няма при унгарските, словенските и словашките.

От БРРД откриха профила на Радостина Хаджииванова в социалната мрежа Facebook и изпрати запитване за коментар, но не се получи обратна връзка.

Халед ал-Махамид се подписва като доктор и е свързан с британската фирма J.S.S. TOBACCO LTD За нея в материал на BBC се твърди, че произвежда най-популярната на черния пазар в Австралия марка цигари – Manchester. Ал-Махамид е състоятелен човек, собственик на десетки имоти в Дубай, според данните в международното разследване „Разкритията Дубай“.

Прави впечатление, че фирмата VAS INTERACTIVE контролирана от Коце Маца е създадена след посещението на Борислав Михайлов и Коце Маца в Сингапур в края на 2010 г., когато празнуват новата 2011 в компанията на Дан Тан, както и след уредения мач България – Естония, за който ФИФА даде индулгенция на българските официални лица. А Батков напуска фирмата малко след като Коце Маца лъсва на снимка с Дан Тан в публикация във Facebook на третата съпруга на боса на черното тото в Сингапур.

Остават въпросите за истинските цели и финансовите потоци преминали през тази фирма, свързана едновременно с българския футбол, черното тото и цигарената контрабанда. За съжаление наличните в сингапурския фирмен регистър финансови отчети на компанията не разкриват такава информация.