Ясен е денят и началният час на Ботев - Локомотив

Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив ще се играе на 5 март, стана ясно от публикуваната днес програма за началото на пролетния дял от първенството. Канарчетата ще приемат черно-белите в събота от 17.30 часа в Коматево.

Жълто-черните ще стартират първи след паузата в шампионата. На 18 февруари (петък) те ще гостуват на Арда от 18.30 часа. Ден по-късно железничарите ще гостуват на Левски в Подуяне от 17.30 часа.

ЕТО И ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕСТАРТА НА ПЪРВЕНСТВОТО

Отложени срещи от ІV кръг

13.02 /неделя/

Арда Кж - Лудогорец 14.15

Локомотив Сф - ЦСКА-София 16.30

XX кръг

18.02 /петък/

Арда Кж - Ботев Пд 17.30

19.02 /събота/

Ботев Вр - ЦСКА 1948 15.00

Левски - Локомотив Пд 17.30

20.02 /неделя/

Царско село - Берое 12.45

Черно море - Лудогорец 15.15

Славия - ЦСКА-София 17.45

21.02 /понеделник/

Пирин Бл - Локомотив Сф 17.30

XXI кръг

25.02 /петък/

Локомотив Пд - Царско село 15.00

ЦСКА-София - Ботев Вр 17.30

26.02 /събота/

Берое - Ботев Пд 12.30

ЦСКА 1948 - Левски 15.00

Лудогорец - Славия 17.30

27.02 /неделя/

Локомотив Сф - Черно море 15.15

28.02 /понеделник/

Пирин Бл - Арда Кж 17.30

XXII кръг

04.03 /петък/

Царско село - ЦСКА 1948 17.30

05.03 /събота/

Черно море - Пирин Бл 15.00

Ботев Пд - Локомотив Пд 17.30

06.03 /неделя/

Левски - ЦСКА-София 14.00

Ботев Вр - Лудогорец 17.00

07.03 /понеделник/

Арда Кж - Берое 15.00

Славия - Локомотив Сф 17.30

XXIII кръг

11.03 /петък/

ЦСКА 1948 - Ботев Пд 17.30

12.03 /събота/

Локомотив Сф - Ботев Вр 12.30

Черно море - Арда Кж 15.00

ЦСКА-София - Царско село 17.30

13.03 /неделя/

Локомотив Пд - Берое 15.00

Лудогорец - Левски 17.45

14.03 /понеделник/

Пирин Бл - Славия 17.30

XXIV кръг

18.03 /петък/

Арда Кж - Локомотив Пд 17.30

19.03 /събота/

Берое - ЦСКА 1948 12.30

Царско село - Лудогорец 15.00

Левски - Локомотив Сф 17.30

20.03 /неделя/

Ботев Вр - Пирин Бл 12.45

Ботев Пд - ЦСКА-София 15.15

Славия - Черно море 17.45