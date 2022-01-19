Ясен е денят и началният час на Ботев - Локомотив
- 19.01.2022 | 16:49
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Локо и Ботев поделиха по едно полувреме и точките в дербито
Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив ще се играе на 5 март, стана ясно от публикуваната днес програма за началото на пролетния дял от първенството. Канарчетата ще приемат черно-белите в събота от 17.30 часа в Коматево.
Жълто-черните ще стартират първи след паузата в шампионата. На 18 февруари (петък) те ще гостуват на Арда от 18.30 часа. Ден по-късно железничарите ще гостуват на Левски в Подуяне от 17.30 часа.
ЕТО И ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕСТАРТА НА ПЪРВЕНСТВОТО
Отложени срещи от ІV кръг
13.02 /неделя/
Арда Кж - Лудогорец 14.15
Локомотив Сф - ЦСКА-София 16.30
XX кръг
18.02 /петък/
Арда Кж - Ботев Пд 17.30
19.02 /събота/
Ботев Вр - ЦСКА 1948 15.00
Левски - Локомотив Пд 17.30
20.02 /неделя/
Царско село - Берое 12.45
Черно море - Лудогорец 15.15
Славия - ЦСКА-София 17.45
21.02 /понеделник/
Пирин Бл - Локомотив Сф 17.30
XXI кръг
25.02 /петък/
Локомотив Пд - Царско село 15.00
ЦСКА-София - Ботев Вр 17.30
26.02 /събота/
Берое - Ботев Пд 12.30
ЦСКА 1948 - Левски 15.00
Лудогорец - Славия 17.30
27.02 /неделя/
Локомотив Сф - Черно море 15.15
28.02 /понеделник/
Пирин Бл - Арда Кж 17.30
XXII кръг
04.03 /петък/
Царско село - ЦСКА 1948 17.30
05.03 /събота/
Черно море - Пирин Бл 15.00
Ботев Пд - Локомотив Пд 17.30
06.03 /неделя/
Левски - ЦСКА-София 14.00
Ботев Вр - Лудогорец 17.00
07.03 /понеделник/
Арда Кж - Берое 15.00
Славия - Локомотив Сф 17.30
XXIII кръг
11.03 /петък/
ЦСКА 1948 - Ботев Пд 17.30
12.03 /събота/
Локомотив Сф - Ботев Вр 12.30
Черно море - Арда Кж 15.00
ЦСКА-София - Царско село 17.30
13.03 /неделя/
Локомотив Пд - Берое 15.00
Лудогорец - Левски 17.45
14.03 /понеделник/
Пирин Бл - Славия 17.30
XXIV кръг
18.03 /петък/
Арда Кж - Локомотив Пд 17.30
19.03 /събота/
Берое - ЦСКА 1948 12.30
Царско село - Лудогорец 15.00
Левски - Локомотив Сф 17.30
20.03 /неделя/
Ботев Вр - Пирин Бл 12.45
Ботев Пд - ЦСКА-София 15.15
Славия - Черно море 17.45
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