61
Следвайте ни
Подай сигнал Профил

Ясен е денят и началният час на Ботев - Локомотив

  • 19.01.2022 | 16:49
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/qsen-e-denqt-i-nachalniqt-chas-na-botev-lokomotiv Marica.bg
  • 806 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Свързани новини

Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив ще се играе на 5 март, стана ясно от публикуваната днес програма за началото на пролетния дял от първенството. Канарчетата ще приемат черно-белите в събота от 17.30 часа в Коматево. 

Жълто-черните ще стартират първи след паузата в шампионата. На 18 февруари (петък) те ще гостуват на Арда от 18.30 часа. Ден по-късно железничарите ще гостуват на Левски в Подуяне от 17.30 часа.

ЕТО И ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕСТАРТА НА ПЪРВЕНСТВОТО

Отложени срещи от ІV кръг 
13.02 /неделя/ 
Арда Кж - Лудогорец 14.15 
Локомотив Сф - ЦСКА-София 16.30

XX кръг
18.02 /петък/ 
Арда Кж - Ботев Пд 17.30
19.02 /събота/ 
Ботев Вр - ЦСКА 1948 15.00
Левски - Локомотив Пд 17.30
20.02 /неделя/ 
Царско село - Берое 12.45 
Черно море - Лудогорец 15.15 
Славия - ЦСКА-София 17.45 
21.02 /понеделник/ 
Пирин Бл - Локомотив Сф 17.30

XXI кръг 
25.02 /петък/ 
Локомотив Пд - Царско село 15.00 
ЦСКА-София - Ботев Вр 17.30 
26.02 /събота/ 
Берое - Ботев Пд 12.30 
ЦСКА 1948 - Левски 15.00 
Лудогорец - Славия 17.30 
27.02 /неделя/ 
Локомотив Сф - Черно море 15.15 
28.02 /понеделник/ 
Пирин Бл - Арда Кж 17.30 

XXII кръг 
04.03 /петък/ 
Царско село - ЦСКА 1948 17.30 
05.03 /събота/ 
Черно море - Пирин Бл 15.00 
Ботев Пд - Локомотив Пд 17.30 
06.03 /неделя/ 
Левски - ЦСКА-София 14.00 
Ботев Вр - Лудогорец 17.00 
07.03 /понеделник/ 
Арда Кж - Берое 15.00 
Славия - Локомотив Сф 17.30

XXIII кръг 
11.03 /петък/ 
ЦСКА 1948 - Ботев Пд 17.30 
12.03 /събота/ 
Локомотив Сф - Ботев Вр 12.30 
Черно море - Арда Кж 15.00 
ЦСКА-София - Царско село 17.30 
13.03 /неделя/ 
Локомотив Пд - Берое 15.00 
Лудогорец - Левски 17.45 
14.03 /понеделник/ 
Пирин Бл - Славия 17.30

XXIV кръг 
18.03 /петък/ 
Арда Кж - Локомотив Пд 17.30 
19.03 /събота/ 
Берое - ЦСКА 1948 12.30 
Царско село - Лудогорец 15.00 
Левски - Локомотив Сф 17.30 
20.03 /неделя/ 
Ботев Вр - Пирин Бл 12.45 
Ботев Пд - ЦСКА-София 15.15 
Славия - Черно море 17.45

 

Свързани новини

Локо Пловдив Ботев Пловдив дерби футбол
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Ще депортират ли Джокович?

Резултати