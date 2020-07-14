Програмата на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив
- 14.07.2020 | 14:50
- 14.07.2020 | 14:54
- Юлиян Ангелов
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Пловдивско дерби на старта на Efbet лига, армейско - също
Програмата по кръгове на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив за новия сезон в Efbet лига.
1. кръг Ботев - Локомотив
2. кръг ЦСКА- София - Ботев, Локомотив - Ботев Враца
3. кръг Ботев - Берое, Славия - Локомотив
4. кръг Арда - Ботев, Локо - Черно море
5. кръг Ботев - Царско село, Лудогорец - Локо
6. кръг Дунав/Монтана - Ботев, Етър - Локо
7. кръг Ботев - Левски, Локо - ЦСКА-София
8. кръг ЦСКА 1948 - Ботев, Берое - Локо
9. кръг Ботев - Етър, Локо - Арда
10. кръг Ботев - Ботев Враца, Царско село/Септември - Локо
11. кръг Славия - Ботев, Локо - Дунав/Монтана
12. кръг Ботев - Черно море, Левски - Локо
13. кръг Лудогорец - Ботев, Локо - ЦСКА 1948
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