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Програмата на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив

  • 14.07.2020 | 14:50
  • 14.07.2020 | 14:54
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/programata-na-botev-plovdiv-i-lokomotiv-plovdiv Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 157 прегледа
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Програмата по кръгове на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив за новия сезон в Efbet лига.

1. кръг Ботев - Локомотив
2. кръг ЦСКА- София - Ботев, Локомотив - Ботев Враца
3. кръг Ботев - Берое, Славия - Локомотив
4. кръг Арда - Ботев, Локо - Черно море
5. кръг Ботев - Царско село, Лудогорец - Локо
6. кръг Дунав/Монтана - Ботев, Етър - Локо
7. кръг Ботев - Левски, Локо - ЦСКА-София
8. кръг ЦСКА 1948 - Ботев, Берое - Локо
9. кръг Ботев - Етър, Локо - Арда
10. кръг Ботев - Ботев Враца, Царско село/Септември - Локо
11. кръг Славия - Ботев, Локо - Дунав/Монтана
12. кръг Ботев - Черно море, Левски - Локо
13. кръг Лудогорец - Ботев, Локо - ЦСКА 1948

ботев пловдив локомотив програма efbet лига
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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