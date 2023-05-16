Програмата на А група с мачовете на Локо и Ботев до края на сезона
- 15:02, 16.05.2023
- 15:09, 16.05.2023
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Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата и за последните кръгове в А група.
Втора фаза - Трети кръг /33 кръг/
Разпределение от 1-во до 6-то място
26.05 /петък/ Левски - Черно море 20.30
27.05 /събота/ ЦСКА-София - Локо Пд 21.00
28.05 /неделя/ ЦСКА 1948 - Лудогорец 21.00
Разпределение от 7-мо до 10-то място
23.05 /вторник/ Локомотив Сф - Славия 17.30
23.05 /вторник/ Арда - Ботев Пд 20.00
Разпределение от 11-то до 16-то място
25.05 /четвъртък/ Берое - Спартак Вн 20.15
26.05 /петък/ Хебър Пз - Септември Сф 18.00
27.05 /събота/ Пирин Бл - Ботев Вр 18.45
Втора фаза - четвърти кръг /34 кръг/
Разпределение от 1-во до 6-то място
02.06 /петък/ Локо Пд - Черно море 19.45
03.06 /събота/ ЦСКА-София - ЦСКА 1948 18.00
03.06 /събота/ Лудогорец - Левски 20.30
Разпределение от 7-мо до 10-то място
29.05 /понеделник/ Локомотив Сф - Арда 17.30
29.05 /понеделник/ Ботев Пд - Славия 20.00
Разпределение от 11-то до 16-то място
30.05 /вторник/ Спартак Вн - Септември Сф 20.45
31.05 /сряда/ Ботев Вр - Хебър 17.30
31.05 /сряда/ Берое - Пирин Бл 19.45
Втора фаза – пети кръг /35 кръг/
Разпределение от 1-во до 6-то място
07.06 /сряда/ ЦСКА 1948 - Локо Пд 18.45
07.06 /сряда/ Левски - ЦСКА-София 18.45
07.06 /сряда/ Черно море - Лудогорец 18.45
Разпределение от 7-мо до 10-то място
01.06 /четвъртък/ Локомотив Сф - Ботев Пд 17.30
01.06 /четвъртък/ Арда - Славия 20.00
Разпределение от 11-то до 16-то място
05.06 /понеделник/ Пирин Бл - Спартак Вн 19.30
05.06 /понеделник/ Хебър Пз - Берое 19.30
05.06 /понеделник/ Септември Сф - Ботев Вр 19.30
Втора фаза - шести кръг /36 кръг/
Разпределение от 7-мо до 10-то място
06.06 /вторник/ Ботев Пд - Арда 19.30
06.06 /вторник/ Славия - Локомотив Сф 19.30
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