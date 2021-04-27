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Програма на първата шестица в А група

  • 27.04.2021 | 07:35
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/programa-na-parvata-shestica-v-a-grupa Marica.bg
  • Marica.bg
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XXVII кръг 

Лудогорец – Берое
Локомотив (Пловдив) – ЦСКА 1948
ЦСКА-София – Арда

XXVIII 

Берое – Арда
ЦСКА 1948 – ЦСКА-София
Лудогорец – Локомотив (Пловдив)

XXIX кръг

Локомотив (Пловдив) – Берое
ЦСКА-София – Лудогорец
Арда – ЦСКА 1948

XXX 

Берое – ЦСКА 1948
Лудогорец – Арда
Локомотив (Пловдив) – ЦСКА-София

XXXI кръг 

ЦСКА-София – Берое
Арда – Локомотив (Пловдив)
ЦСКА 1948 – Лудогорец

 

Локо ЦСКА ЦСКА 1948 Лудогорец Берое
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