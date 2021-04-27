Програма на първата шестица в А група
- 27.04.2021 | 07:35
- Marica.bg
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XXVII кръг
Лудогорец – Берое
Локомотив (Пловдив) – ЦСКА 1948
ЦСКА-София – Арда
XXVIII
Берое – Арда
ЦСКА 1948 – ЦСКА-София
Лудогорец – Локомотив (Пловдив)
XXIX кръг
Локомотив (Пловдив) – Берое
ЦСКА-София – Лудогорец
Арда – ЦСКА 1948
XXX
Берое – ЦСКА 1948
Лудогорец – Арда
Локомотив (Пловдив) – ЦСКА-София
XXXI кръг
ЦСКА-София – Берое
Арда – Локомотив (Пловдив)
ЦСКА 1948 – Лудогорец
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