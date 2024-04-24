Съдийската комисия към БФС прати Ивайло Стоянов за рефер на мача Черно море - Локомотив Пловдив. Интересното е, че популярният с прозвището Сватбата арбитър ще трябва да пропътува 700 километра от Петрич до морската ни столица, за да раздава правосъдие на двубоя. За последно Стоянов бе яко руган от черно-белите фенове, тъй като призна много спорен гол за Лудогорец в последната минута на Лаута, с който делиорманци взеха победата и се приближиха до шампионската титла.

Георги Кабаков ще свири столичното дерби ЦСКА - Левски, а ненавиждания от жълто-черната общност партиен активист от Велико Търново ще ръководи мача Ботев Пловдив - Славия.

СЪДИЙСКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 31 КРЪГ:

26 април 2024 г., петък, 20:00 ч.

Пирин - Ботев (Враца) Диема Спорт

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



27 април 2024 г., събота, 16:15 ч.

ЦСКА - Левски Диема Спорт

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Валентин Желев Добрев АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов



27 април 2024 г., събота, 19:00 ч.

Ботев (Пд) - Славия Диема Спорт

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Николай Тодоров Петров



28 април 2024 г., неделя, 15:15 ч.

Хебър - Локомотив (Сф) Диема Спорт

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Петър Стоянов Петров



28 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.

Лудогорец - Крумовград Диема Спорт

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Георги Василев Йорданов



28 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.

Черно море - Локомотив (Пловдив) Диема Спорт

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Димитър Панайотов Костов



29 април 2024 г., понеделник, 17:45 ч.

ЦСКА 1948 - Арда (Кърджали) Диема Спорт

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Ичко Лозев Лозев



29 април 2024 г., понеделник, 20:15 ч.

Берое - Етър Диема Спорт

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Кольо Димитров Данев