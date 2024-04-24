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Пратиха Сватбата на Локо във Варна, Кабаков свири ЦСКА - Левски! Вижте всички наряди

  • 10:11, 24.04.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/pratiha-svatbata-na-loko-vav-varna-kabakov-sviri-cska-levski-vijte-vsichki-narqdi Marica.bg
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Съдийската комисия към БФС прати Ивайло Стоянов за рефер на мача Черно море - Локомотив Пловдив. Интересното е, че популярният с прозвището Сватбата арбитър ще трябва да пропътува 700 километра от Петрич до морската ни столица, за да раздава правосъдие на двубоя. За последно Стоянов бе яко руган от черно-белите фенове, тъй като призна много спорен гол за Лудогорец в последната минута на Лаута, с който делиорманци взеха победата и се приближиха до шампионската титла.

Георги Кабаков ще свири столичното дерби ЦСКА - Левски, а ненавиждания от жълто-черната общност партиен активист от Велико Търново ще ръководи мача Ботев Пловдив - Славия.

СЪДИЙСКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 31 КРЪГ:

26 април 2024 г., петък, 20:00 ч.
Пирин - Ботев (Враца) Диема Спорт
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
27 април 2024 г., събота, 16:15 ч.
ЦСКА - Левски Диема Спорт
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:    Валентин Желев Добрев                                                                             АВАР 2:  Георги Йорданов Дойнов
 
27 април 2024 г., събота, 19:00 ч.
Ботев (Пд) - Славия  Диема Спорт
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
28 април 2024 г., неделя, 15:15 ч.
Хебър - Локомотив (Сф) Диема Спорт
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
28 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
Лудогорец - Крумовград Диема Спорт
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Илиян Петров Капарашев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
28 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
Черно море - Локомотив (Пловдив) Диема Спорт
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
29 април 2024 г., понеделник, 17:45 ч.
ЦСКА 1948 - Арда (Кърджали) Диема Спорт
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
29 април 2024 г., понеделник, 20:15 ч.
Берое - Етър  Диема Спорт
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Кольо Димитров Данев

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Локо Пловдив Ботев Пловдив ЦСКА Левски Ивайло Стоянов Георги Кабаков
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