Пратиха Сватбата на Локо във Варна, Кабаков свири ЦСКА - Левски! Вижте всички наряди
- 10:11, 24.04.2024
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Съдийската комисия към БФС прати Ивайло Стоянов за рефер на мача Черно море - Локомотив Пловдив. Интересното е, че популярният с прозвището Сватбата арбитър ще трябва да пропътува 700 километра от Петрич до морската ни столица, за да раздава правосъдие на двубоя. За последно Стоянов бе яко руган от черно-белите фенове, тъй като призна много спорен гол за Лудогорец в последната минута на Лаута, с който делиорманци взеха победата и се приближиха до шампионската титла.
Георги Кабаков ще свири столичното дерби ЦСКА - Левски, а ненавиждания от жълто-черната общност партиен активист от Велико Търново ще ръководи мача Ботев Пловдив - Славия.
СЪДИЙСКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 31 КРЪГ:
26 април 2024 г., петък, 20:00 ч.
Пирин - Ботев (Враца) Диема Спорт
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
27 април 2024 г., събота, 16:15 ч.
ЦСКА - Левски Диема Спорт
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Валентин Желев Добрев АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов
27 април 2024 г., събота, 19:00 ч.
Ботев (Пд) - Славия Диема Спорт
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Тодоров Петров
28 април 2024 г., неделя, 15:15 ч.
Хебър - Локомотив (Сф) Диема Спорт
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Петър Стоянов Петров
28 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
Лудогорец - Крумовград Диема Спорт
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Георги Василев Йорданов
28 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
Черно море - Локомотив (Пловдив) Диема Спорт
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Димитър Панайотов Костов
29 април 2024 г., понеделник, 17:45 ч.
ЦСКА 1948 - Арда (Кърджали) Диема Спорт
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Ичко Лозев Лозев
29 април 2024 г., понеделник, 20:15 ч.
Берое - Етър Диема Спорт
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Кольо Димитров Данев