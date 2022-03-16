Пратиха скандален рефер на Ботев - ЦСКА

Георги Давидов получи наряд за дербито на 24-я кръг в Ефбет лига между Ботев Пловдив и ЦСКА. Мачън е в неделя от 15.15 часа в Коматево, а назначението на търновеца предизвика безпокойство и в двата щаба. За последно Давидов свири Локомотив Пловдив - Берое на Лаута и стана за смях с доста от отсъджаднията си.

Опитният международник от Шумен Станислав Тодоров пък ще раздава правосъдие при гостуването на черно-белите срещу Арда. Срещата е в петък от 17.30 часа на стадион Дружба в Кърджали.

Всички съдийски назначения:

18 март 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Красимир Атанасов Атанасов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

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19 март 2022 г., събота, 12:30 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Александър Ангелов Атанасов

СН: Петър Стоянов Петров

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19 март 2022 г., събота, 15:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Йордан Динков Сталев

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19 март 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ФК Локомотив 1929

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Атанас Петров Бозев

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20 март 2022 г., неделя, 12:45 ч.

ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Никола Павлов Петров ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Петър Николов Джугански

СН: Александър Костадинов Костадинов

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20 март 2022 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Даниел Милков Ников

СН: Георги Крумов Виделов

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20 март 2022 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Йордан Костадинов Иванов