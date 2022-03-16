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Пратиха скандален рефер на Ботев - ЦСКА

  • 16.03.2022 | 08:00
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/pratiha-skandalen-refer-na-botev-cska Marica.bg
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Георги Давидов получи наряд за дербито на 24-я кръг в Ефбет лига между Ботев Пловдив и ЦСКА. Мачън е в неделя от 15.15 часа в Коматево, а назначението на търновеца предизвика безпокойство и в двата щаба. За последно Давидов свири Локомотив Пловдив - Берое на Лаута и стана за смях с доста от отсъджаднията си. 

Опитният международник от Шумен Станислав Тодоров пък ще раздава правосъдие при гостуването на черно-белите срещу Арда. Срещата е в петък от 17.30 часа на стадион Дружба в Кърджали.

Всички съдийски назначения:

18 март 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов

СН:    Ахмед Яшар Ахмед    

 ..........................................................

19 март 2022 г., събота, 12:30 ч.

 
ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Александър Ангелов Атанасов

СН:    Петър Стоянов Петров    

  ..........................................................

19 март 2022 г., събота, 15:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров

СН:    Йордан Динков Сталев    

  ..........................................................

19 март 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ФК Локомотив 1929

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Мартин Емилов Венев

СН:    Атанас Петров Бозев    

  ..........................................................

20 март 2022 г., неделя, 12:45 ч.

ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Никола Павлов Петров    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Петър Николов Джугански

СН:    Александър Костадинов Костадинов    

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20 март 2022 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Даниел Милков Ников

СН:    Георги Крумов Виделов    

  ..........................................................

20 март 2022 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Драгомир Руменов Милев

СН:    Йордан Костадинов Иванов    

Георги Давидов Ботев Пловдив ЦСКА Локо Пловдив
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