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Пратиха познат рефер на Берое - Локо, вижте всички съдийски наряди за ІV кръг на А група

  • 08:53, 07.08.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/pratiha-poznat-refer-na-beroe-loko-vijte-vsichki-sadiyski-narqdi-za-v-krag-na-a-grupa Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Варненският международник Драгомир Драганов получи наряд за гостуването на Локомотив Пловдив срещу Берое. Мачът е в събота от 19.00 часа на стадиона под Аязмото. Това е втори двубой, който Драганов свири на черно-белите от началото на този сезон. Той раздаваше правосъдие при победата на пловдивчани срещу Арда в първия кръг, когато и от двата щаба имаха претенции срещу него.

9 август 2024 г., петък, 19:00 ч.

Славия - Спартак Варна

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Камен Михайлов Алексиев    

9 август 2024 г., петък, 21:15 ч.

Арда - Хебър

ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Дарин Василев Иванов

4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН:    Йордан Костадинов Иванов    

10 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

Берое – Локомотив Пловдив

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Теодор Пешев Петров

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Илиян Петров Капарашев

СН:    Крум Добринов Стоилов    

10 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

Левски - Крумовград

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев

СН:    Валентин Желев Добрев   

11 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ЦСКА 1948 - ЦСКА

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов

СН:    Стоян Маринов Алексиев    

12 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

Септември София - Локомотив София

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов

4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев

СН:    Никола Петров Джугански    

12 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

Черно море - Ботев Враца

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Тодор Василев Вуков

4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Йордан Петров Петров

СН:    Станислав Георгиев Тодоров

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Локо Пловдив Берое Драгомир Драганов Георги Кабаков
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