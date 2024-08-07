Варненският международник Драгомир Драганов получи наряд за гостуването на Локомотив Пловдив срещу Берое. Мачът е в събота от 19.00 часа на стадиона под Аязмото. Това е втори двубой, който Драганов свири на черно-белите от началото на този сезон. Той раздаваше правосъдие при победата на пловдивчани срещу Арда в първия кръг, когато и от двата щаба имаха претенции срещу него.





9 август 2024 г., петък, 19:00 ч.

Славия - Спартак Варна

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Камен Михайлов Алексиев

9 август 2024 г., петък, 21:15 ч.

Арда - Хебър

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Йордан Костадинов Иванов

10 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

Берое – Локомотив Пловдив

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Крум Добринов Стоилов

10 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

Левски - Крумовград

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Валентин Желев Добрев

11 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ЦСКА 1948 - ЦСКА

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Стоян Маринов Алексиев

12 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

Септември София - Локомотив София

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Никола Петров Джугански

12 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

Черно море - Ботев Враца

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Станислав Георгиев Тодоров