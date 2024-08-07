Пратиха познат рефер на Берое - Локо, вижте всички съдийски наряди за ІV кръг на А група
- 08:53, 07.08.2024
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Варненският международник Драгомир Драганов получи наряд за гостуването на Локомотив Пловдив срещу Берое. Мачът е в събота от 19.00 часа на стадиона под Аязмото. Това е втори двубой, който Драганов свири на черно-белите от началото на този сезон. Той раздаваше правосъдие при победата на пловдивчани срещу Арда в първия кръг, когато и от двата щаба имаха претенции срещу него.
9 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
Славия - Спартак Варна
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Камен Михайлов Алексиев
9 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
Арда - Хебър
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Йордан Костадинов Иванов
10 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Берое – Локомотив Пловдив
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Крум Добринов Стоилов
10 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
Левски - Крумовград
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Валентин Желев Добрев
11 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ЦСКА 1948 - ЦСКА
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Стоян Маринов Алексиев
12 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
Септември София - Локомотив София
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Никола Петров Джугански
12 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
Черно море - Ботев Враца
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Станислав Георгиев Тодоров