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Пратиха новобранец на Спартак - Локо, Давидов свири Ботев - Черно море

  • 12:50, 21.10.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/pratiha-novobranec-na-spartak-loko-davidov-sviri-botev-cherno-more Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Нонобранецът Любослав Любомиров бе назначен да свири гостуването на Локомотив Пловдив срещу Спартак Вн. Двубоят е в сряда на стадиона в морската столица, известен с прозвището Коритото. Срещата ще е дебют за новия наставник на варненци Николай Киров.

Доцентът по лингвистика във ВТУ Кирил и Методий - Георги Давидов ще раздава правосъдие на Ботев Пд - Черно море.

Младият и неопитен рефер Мариян Гребенчарски получи наряд за мача от 13-ия кръг на efbet Лига между отборите на Левски и Берое. 

Станимир Тренчев ще свири двубоя между ЦСКА и Ботев Враца. 

 
Владимир Вълков е на малкото столично дерби между Славия и Локомотив София. 

Най-добрият български съдия Георги Кабаков бе определен да ръководи срещата между Лудогорец и ЦСКА 1948. 

Срещи от 13 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
 
23 октомври 2024 г., сряда, 17:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
 
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
 
СН:    Станислав Георгиев Тодоров     
 
24 октомври 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929
 
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
 
СН:    Никола Петров Джугански     
 
24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца
 
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Димитър Русанов Русев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски
 
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
25 октомври 2024 г., петък, 14:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф
 
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Кристиян Николов Колев
 
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
25 октомври 2024 г., петък, 16:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Черно море
 
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Ивайло Красимиров Ненков
 
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
25 октомври 2024 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора
 
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
 
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
26 октомври 2024 г., събота, 14:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Крумовград
 
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Владимир Вълков Вълков
 
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
28 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948
 
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Михаел Петков Павлов
 
СН:    Георги Генов Нарлев     

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Георги Давидов Левски ЦСКА
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