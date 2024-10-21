Пратиха новобранец на Спартак - Локо, Давидов свири Ботев - Черно море
- 12:50, 21.10.2024
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Нонобранецът Любослав Любомиров бе назначен да свири гостуването на Локомотив Пловдив срещу Спартак Вн. Двубоят е в сряда на стадиона в морската столица, известен с прозвището Коритото. Срещата ще е дебют за новия наставник на варненци Николай Киров.
Доцентът по лингвистика във ВТУ Кирил и Методий - Георги Давидов ще раздава правосъдие на Ботев Пд - Черно море.
Младият и неопитен рефер Мариян Гребенчарски получи наряд за мача от 13-ия кръг на efbet Лига между отборите на Левски и Берое.
Станимир Тренчев ще свири двубоя между ЦСКА и Ботев Враца.
Владимир Вълков е на малкото столично дерби между Славия и Локомотив София.
Най-добрият български съдия Георги Кабаков бе определен да ръководи срещата между Лудогорец и ЦСКА 1948.
Срещи от 13 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
23 октомври 2024 г., сряда, 17:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Станислав Георгиев Тодоров
24 октомври 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Никола Петров Джугански
24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Георги Владимиров Игнатов
25 октомври 2024 г., петък, 14:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
25 октомври 2024 г., петък, 16:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Цветан Георгиев Георгиев
25 октомври 2024 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Валентин Желев Добрев
26 октомври 2024 г., събота, 14:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Крумовград
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Крум Добринов Стоилов
28 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Генов Нарлев