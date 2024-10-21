Нонобранецът Любослав Любомиров бе назначен да свири гостуването на Локомотив Пловдив срещу Спартак Вн. Двубоят е в сряда на стадиона в морската столица, известен с прозвището Коритото. Срещата ще е дебют за новия наставник на варненци Николай Киров.

Доцентът по лингвистика във ВТУ Кирил и Методий - Георги Давидов ще раздава правосъдие на Ботев Пд - Черно море.

Младият и неопитен рефер Мариян Гребенчарски получи наряд за мача от 13-ия кръг на efbet Лига между отборите на Левски и Берое.

Станимир Тренчев ще свири двубоя между ЦСКА и Ботев Враца.



Владимир Вълков е на малкото столично дерби между Славия и Локомотив София.

Най-добрият български съдия Георги Кабаков бе определен да ръководи срещата между Лудогорец и ЦСКА 1948.

Срещи от 13 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025



23 октомври 2024 г., сряда, 17:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926



ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков



СН: Станислав Георгиев Тодоров



24 октомври 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов



СН: Никола Петров Джугански



24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски



СН: Георги Владимиров Игнатов



25 октомври 2024 г., петък, 14:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф



ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев



СН: Цветан Кръстев Кръстев



25 октомври 2024 г., петък, 16:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Черно море



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков



СН: Цветан Георгиев Георгиев



25 октомври 2024 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров



СН: Валентин Желев Добрев



26 октомври 2024 г., събота, 14:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ФК Крумовград



ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков



СН: Крум Добринов Стоилов



28 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Михаел Петков Павлов



СН: Георги Генов Нарлев