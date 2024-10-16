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Пратиха Чинков на Локо във Враца, Гинчев свири на Ботев

  • 14:14, 16.10.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/pratiha-chinkov-na-loko-vav-vraca-ginchev-sviri-na-botev Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

18 октомври 2024 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Берое-Стара Загора - Спартак 1918
ГС: Васил Петров Минев    АС1: Павлин Цветанов Михайлов    АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков    АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Петър Стоянов Петров     
 
18 октомври 2024 г., петък, 19:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1: Дениз Пиринов Соколов    АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров    ВАР: Валентин Станчев Железов    АВАР: Петър Георгиев Кузев
СН: Антон Симеонов Генов     
 
19 октомври 2024 г., събота, 12:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1: Тодор Василев Вуков    АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов    ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Йорданов Колев     
 
19 октомври 2024 г., събота, 15:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София ЕАД 
ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1: Диян Христов Вълков    АС2: Иво Николаев Колев
4-ти: Мартин Живков Великов    ВАР: Радослав Петров Гидженов    АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Василев Йорданов     
 
19 октомври 2024 г., събота, 18:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Милков Гинчев    АС1: Георги Йорданов Дойнов    АС2: Дарин Василев Иванов
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров    ВАР: Иво Венциславов Андреев    АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Костадин Ангелов Гергинов    
 
20 октомври 2024 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Черно море - ФК Хебър 1918
ГС: Денислав Йорданов Сталев    АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    АС2: Йордан Петров Петров
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров    ВАР: Георги Николов Кабаков    АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Крумов Виделов     
 
20 октомври 2024 г., неделя, 19:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Кристиян Николов Колев    АС1: Георги Пламенов Тодоров    АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ти: Мартин Иванов Марков    ВАР: Владимир Вълков Вълков    АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Александър Костадинов Костадинов     
 
21 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1: Мартин Емилов Венев    АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Кристина Георгиева Георгиева    ВАР: Георги Димитров Давидов    АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Николай Георгиев Ангелов     
 
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Волен Чинков Георги Гинчев
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