Пратиха Чинката на Ботев в Овча купел, новобранец свири на Локо в Коматево
- 09:37, 28.02.2024
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Съдийски назначения за предстоящия кръг в efbet Лига:
1 март 2024 г., петък, 17:30 ч.
Черно море - Ботев Враца
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
2 март 2024 г., събота, 12:45 ч.
Етър - Локомотив София
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
2 март 2024 г., събота, 15:15 ч.
Крумовград - Локомотив Пловдив
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Антон Симеонов Генов
2 март 2024 г., събота, 17:45 ч.
Славия - Ботев Пловдив
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Радан Василев Мирянов
3 март 2024 г., неделя, 14:30 ч.
ЦСКА - Берое (Стара Загора)
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йордан Веселинов Гулев
3 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.
Лудогорец - ЦСКА 1948
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Георги Генов Нарлев
4 март 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
Арда Кърджали - Пирин
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Стоян Христов Денев
4 март 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
Хебър - Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Николай Йорданов Колев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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