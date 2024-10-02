Никола Попов ще ръководи дербито от 11-ия кръг на efbet Лига между Ботев Пловдив и Левски.

Съдийски назначения 11 кръг Първа лига

4 октомври 2024 г., петък, 15:00 ч.

ФК Крумовград - ФК ЦСКА 1948



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Стоян Маринов Алексиев



4 октомври 2024 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Йордан Костадинов Иванов



4 октомври 2024 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Иван Захариев Вълчев



5 октомври 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Септември Сф

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



5 октомври 2024 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Станислав Георгиев Тодоров



6 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Георги Владимиров Игнатов



6 октомври 2024 г., неделя, 17:30 ч.

Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Василев Йорданов



6 октомври 2024 г., неделя, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Радан Василев Мирянов