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Попето свири Ботев - Левски, Железов ще е на ВАР. Вижте всички наряди

  • 10:16, 02.10.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/popeto-sviri-botev-levski-jelezov-shte-e-na-var-vijte-vsichki-narqdi Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Никола Попов ще ръководи дербито от 11-ия кръг на efbet Лига между Ботев Пловдив и Левски.

Съдийски назначения 11 кръг Първа лига

4 октомври 2024 г., петък, 15:00 ч.
ФК Крумовград - ФК ЦСКА 1948
 
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
4 октомври 2024 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора
 
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Кристиян Николов Колев
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
4 октомври 2024 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Йордан Петров Петров
 СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
5 октомври 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Септември Сф
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
5 октомври 2024 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Левски
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Станислав Георгиев Тодоров     
 
6 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
6 октомври 2024 г., неделя, 17:30 ч.
Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Димитър Русанов Русев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
6 октомври 2024 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Радан Василев Мирянов

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Никола Попов Левски
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