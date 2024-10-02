Попето свири Ботев - Левски, Железов ще е на ВАР. Вижте всички наряди
- 10:16, 02.10.2024
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Никола Попов ще ръководи дербито от 11-ия кръг на efbet Лига между Ботев Пловдив и Левски.
Съдийски назначения 11 кръг Първа лига
4 октомври 2024 г., петък, 15:00 ч.
ФК Крумовград - ФК ЦСКА 1948
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Стоян Маринов Алексиев
4 октомври 2024 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Йордан Костадинов Иванов
4 октомври 2024 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Иван Захариев Вълчев
5 октомври 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Септември Сф
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
5 октомври 2024 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Станислав Георгиев Тодоров
6 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Георги Владимиров Игнатов
6 октомври 2024 г., неделя, 17:30 ч.
Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Василев Йорданов
6 октомври 2024 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Радан Василев Мирянов