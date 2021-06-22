Пловдивското дерби през септември на Лаута, вижте програмата!

Настоящият треньор на Локо Сашо Тунчев игра в последното дерби на стадион Христо Ботев. След 8 години и половина двубоят отново може да е на стадиона край Бирената.

Настоящият треньор на Локо Сашо Тунчев игра в последното дерби на стадион Христо Ботев. След 8 години и половина двубоят отново може да е на стадиона край Бирената.

Първото пловдивско дерби за новия сезон ще е през септември, отреди тегленият днес жребий. Локомотив ще посрещне Ботев в деветия кръг на А група. Последният сблъсък между двата тима отново бе на Лаута, а черно-белите унижиха вечния съперник с 6:0. Второто издание на дербито ще е през 2022 г. То може да се играе на стадион Христо Ботев, ако строителните дейности вървят по план. За последно футболната емблема на Пловдив бе на терена край Бирената през септември 2013 г., когато канарчетата надделяха с 2:0.

Ето и пълната програма за есенния дял от шампионата:

I кръг

24 юли 2021 г., събота:

Ботев Враца - Арда Кърджали

Левски - Славия

Царско село - Черно море

Ботев Пловдив - Пирин Благоевград

Берое - Локомотив София

Локомотив Пловдив - Лудогорец

ЦСКА 1948 - ЦСКА





II кръг

Арда Кърджали- ЦСКА

Лудогорец - ЦСКА 1948

Локомотив София - Локомотив Пловдив

Пирин Благоевград - Берое

Черно море - Ботев Пловдив

Славия - Царско село

Ботев Враца - Левски



III кръг

Левски - Арда Кърджали

Царско село - Ботев Враца

Ботев Пловдив - Славия

Берое - Черно море

Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград

ЦСКА 1948 - Локомотив София

ЦСКА - Лудогорец





IV кръг

Арда Кърджали - Лудогорец

Локомотив София - ЦСКА

Пирин Благоевград - ЦСКА 1948

Черно море - Локомотив Пловдив

Славия - Берое

Ботев Враца - Ботев Пловдив

Левски - Царско село





V кръг

Царско село - Арда Кърджали

Ботев Пловдив - Левски

Берое - Ботев Враца

Локомотив Пловдив - Славия

ЦСКА 1948 - Черно море

ЦСКА - Пирин Благоевград

Лудогорец - Локомотив София





VI кръг

Арда Кърджали - Локомотив София

Пирин Благоевград - Лудогорец

Черно море - ЦСКА

Славия - ЦСКА 1948

Ботев Враца - Локомотив Пловдив

Левски - Берое

Царско село - Ботев Пловдив





VII кръг

Ботев Пловдив - Арда Кърджали

Берое - Царско село

Локомотив Пловдив - Левски

ЦСКА 1948 - Ботев Враца

ЦСКА - Славия

Лудогорец - Черно море

Локомотив София - Пирин Благоевград





VIII кръг

Арда Кърджали - Пирин Благоевград

Черно морe - Локомотив София

Славия - Лудогорец

Ботев Враца - ЦСКА

Левски - ЦСКА 1948

Царско село - Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив - Берое





IX кръг

Берое - Арда Кърджали

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

ЦСКА 1948 - Царско село

ЦСКА - Левски

Лудогорец - Ботев Враца

Локомотив София - Славия

Пирин Благоевград - Черно море





X кръг

Арда Кърджали - Черно море

Славия - Пирин Благоевград

Ботев Враца - Локомотив София

Левски - Лудогорец

Царско село - ЦСКА

Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

Берое - Локомотив Пловдив





XI кръг

Локомотив Пловдив - Арда Кърджали

ЦСКА 1948 - Берое

ЦСКА - Ботев Пловдив

Лудогорец - Царско село

Локомотив София - Левски

Пирин Благоевград - Ботев Враца

Черно море - Славия





XII кръг

Арда Кърджали - Славия

Ботев Враца - Черно море

Левски - Пирин Благоевград

Царско село - Локомотив София

Ботев Пловдив - Лудогорец

Берое - ЦСКА

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948



XIII кръг

ЦСКА 1948 - Арда Кърджали

ЦСКА - Локомотив Пловдив

Лудогорец - Берое

Локомотив София - Ботев Пловдив

Пирин Благоевград - Царско село

Черно море - Левски

Славия - Ботев Враца