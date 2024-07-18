Пловдивско дерби на старта на Югоизточна Трета лига. ПРОГРАМАТА
- 16:37, 18.07.2024
- 17:01, 18.07.2024
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Пловдивско дерби между Ботев III и Марица на базата в Коматево отреди тегления днес жребий за Югоизточна Трета лига 2024/25. Стартът на надпреварата е на 3 август от 18.30 часа.
Локомотив II домакинства на Карнобат, а четвъртият пловдивски тим - Спартак е гост на Атлетик в Куклен. Сочените предварително за фаворити състезатели на Саяна (Хасково) ще гостуват на коравия тим на Гигант в Съединение.
Програмата за есенния полусезон на Югоизточна Трета лига 2024/25:
I кръг
3 август 2024 г., събота, 18:30 ч:
Марица Милево - Димитровград
Локомотив II Пловдив - Карнобат
Гигант Съединение - Саяна Хасково
Свиленград - Ямбол
Атлетик Куклен - Спартак Пловдив
Черноморец Бургас - Секирово
Розова долина - Асеновец
Загорец - Левски Карлово
Созопол - Родопа Смолян
Ботев III Пловдив - Марица Пловдив
II кръг
Димитровград - Марица Пловдив
Родопа Смолян - Ботев III Пловдив
Левски Карлово - Созопол
Асеновец - Загорец
Секирово - Розова долина
Спартак Пловдив - Черноморец Бургас
Ямбол - Атлетик Куклен
Саяна Хасково - Свиленград
Карнобат - Гигант Съединение
Марица Милево - Локомотив II Пловдив
III кръг
Локомотив II Пловдив - Димитровград 1947 (Дмгр)
Гигант Съединение - Марица Милево
Свиленград - Карнобат
Атлетик Куклен - Саяна Хасково
Черноморец Бургас - Ямбол
Розова долина - Спартак Пловдив
Загорец - Секирово
Созопол - Асеновец
Ботев III Пловдив - Левски Карлово
Марица Пловдив - Родопа Смолян
IV кръг
Димитровград - Родопа Смолян
Левски Карлово - Марица Пловдив
Асеновец - Ботев III Пловдив
Секирово - Созопол
Спартак Пловдив - Загорец
Ямбол - Розова долина
Саяна Хасково - Черноморец Бургас
Карнобат - Атлетик Куклен
Марица Милево - Свиленград
Локомотив II Пловдив - Гигант Съединение
V кръг
Гигант Съединение - Димитровград
Свиленград - Локомотив II Пловдив -
Атлетик Куклен - Марица Милево
Черноморец Бургас - Карнобат
Розова долина - Саяна Хасково
Загорец - Ямбол
Созопол - Спартак Пловдив
Ботев III Пловдив - Секирово
Марица Пловдив - Асеновец
Родопа Смолян - Левски Карлово
VI кръг
Димитровград - Левски Карлово
Асеновец - Родопа Смолян
Секирово - Марица Пловдив
Спартак Пловдив - Ботев III Пловдив
Ямбол - Созопол
Саяна Хасково - Загорец
Карнобат - Розова долина
Марица Милево - Черноморец Бургас
Локомотив II Пловдив - Атлетик Куклен
Гигант Съединение - Свиленград
VII кръг
Свиленград - Димитровград
Атлетик Куклен - Гигант Съединение
Черноморец Бургас - Локомотив II Пловдив
Розова долина - Марица Милево
Загорец - Карнобат
Созопол - Саяна Хасково
Ботев III Пловдив - Ямбол
Марица Пловдив - Спартак Пловдив
Родопа Смолян - Секирово
Левски Карлово - Асеновец
VIII кръг
Димитровград - Асеновец
Секирово - Левски Карлово
Спартак Пловдив - Родопа Смолян
Ямбол - Марица Пловдив
Саяна Хасково - Ботев III Пловдив
Карнобат - Созопол
Марица Милево - Загорец
Локомотив II Пловдив - Розова долина
Гигант Съединение - Черноморец Бургас
Свиленград - Атлетик Куклен
IX кръг
Атлетик Куклен - Димитровград
Черноморец Бургас - Свиленград
Розова долина - Гигант Съединение
Загорец - Локомотив II Пловдив
Созопол - Марица Милево
Ботев III Пловдив - Карнобат
Марица Пловдив - Саяна Хасково
Родопа Смолян - Ямбол
Левски Карлово - Спартак Пловдив
Асеновец - Секирово
X кръг
Димитровград - Секирово
Спартак Пловдив - Асеновец
Ямбол - Левски Карлово
Саяна Хасково - Родопа Смолян
Карнобат - Марица Пловдив
Марица Милево - Ботев III Пловдив
Локомотив II Пловдив - Созопол
Гигант Съединение - Загорец
Свиленград - Розова долина
Атлетик Куклен - Черноморец Бургас
XI кръг
Черноморец Бургас - Димитровград
Розова долина - Атлетик Куклен
Загорец - Свиленград
Созопол - Гигант Съединение
Ботев III Пловдив - Локомотив II Пловдив
Марица Пловдив - Марица Милево
Родопа Смолян - Карнобат
Левски Карлово - Саяна Хасково
Асеновец - Ямбол
Секирово - Спартак Пловдив
XII кръг
Димитровград - Спартак Пловдив
Ямбол - Секирово
Саяна Хасково - Асеновец
Карнобат - Левски Карлово
Марица Милево - Родопа Смолян
Локомотив II Пловдив - Марица Пловдив
Гигант Съединение - Ботев III Пловдив
Свиленград - Созопол
Атлетик Куклен - Загорец
Черноморец Бургас - Розова долина
XIII кръг
Розова долина - Димитровград
Загорец - Черноморец Бургас
Созопол - Атлетик Куклен
Ботев III Пловдив - Свиленград
Марица Пловдив - Гигант Съединение
Родопа Смолян - Локомотив II Пловдив
Левски Карлово - Марица Милево
Асеновец - Карнобат
Секирово - Саяна Хасково
Спартак Пловдив - Ямбол
XIV кръг
Димитровград - Ямбол
Саяна Хасково - Спартак Пловдив
Карнобат - Секирово
Марица Милево - Асеновец
Локомотив II Пловдив - Левски Карлово
Гигант Съединение - Родопа Смолян
Свиленград - Марица Пловдив
Атлетик Куклен - Ботев III Пловдив
Черноморец Бургас - Созопол
Розова долина - Загорец
XV кръг
Загорец - Димитровград
Созопол - Розова долина
Ботев III Пловдив - Черноморец Бургас
Марица Пловдив - Атлетик Куклен
Родопа Смолян - Свиленград
Левски Карлово - Гигант Съединение
Асеновец - Локомотив II Пловдив -
Секирово - Марица Милево
Спартак Пловдив - Карнобат
Ямбол - Саяна Хасково
XVI кръг
Димитровград - Саяна Хасково
Карнобат - Ямбол
Марица Милево - Спартак Пловдив
Локомотив II Пловдив - Секирово
Гигант Съединение - Асеновец
Свиленград - Левски Карлово
Атлетик Куклен - Родопа Смолян
Черноморец Бургас - Марица Пловдив
Розова долина - Ботев III Пловдив
Загорец - Созопол
XVII кръг
Созопол - Димитровград
Ботев III Пловдив - Загорец
Марица Пловдив - Розова долина
Родопа Смолян - Черноморец Бургас
Левски Карлово - Атлетик Куклен
Асеновец - Свиленград -
Секирово - Гигант Съединение
Спартак Пловдив - Локомотив II Пловдив
Ямбол - Марица Милево
Саяна Хасково - Карнобат
XVIII кръг
Димитровград - Карнобат -
Марица Милево - Саяна Хасково
Локомотив II Пловдив - Ямбол
Гигант Съединение - Спартак Пловдив
Свиленград - Секирово
Атлетик Куклен - Асеновец
Черноморец Бургас - Левски Карлово
Розова долина - Родопа Смолян
Загорец - Марица Пловдив
Созопол - Ботев III Пловдив
XIX кръг
Ботев III Пловдив - Димитровград
Марица Пловдив - Созопол
Родопа Смолян - Загорец
Левски Карлово - Розова долина
Асеновец - Черноморец Бургас
Секирово - Атлетик Куклен
Спартак Пловдив - Свиленград
Ямбол - Гигант Съединение
Саяна Хасково - Локомотив II Пловдив
Карнобат - Марица Милево