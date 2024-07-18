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Пловдивско дерби на старта на Югоизточна Трета лига. ПРОГРАМАТА

  • 16:37, 18.07.2024
  • 17:01, 18.07.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/plovdivsko-derbi-na-starta-na-yugoiztochna-treta-liga-programata Marica.bg
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   Снимка: Гигант Съединение

Пловдивско дерби между Ботев III и Марица на базата в Коматево отреди тегления днес жребий за Югоизточна Трета лига 2024/25.  Стартът на надпреварата е на 3 август от 18.30 часа.

Локомотив II домакинства на Карнобат, а четвъртият пловдивски тим - Спартак е гост на Атлетик в Куклен. Сочените предварително за фаворити състезатели на Саяна (Хасково) ще гостуват на коравия тим на Гигант в Съединение.

Програмата за есенния полусезон на Югоизточна Трета лига 2024/25:

I кръг
3 август 2024 г., събота, 18:30 ч:
Марица Милево - Димитровград    
Локомотив II Пловдив - Карнобат     
Гигант Съединение - Саяна Хасково                 
Свиленград - Ямбол    
Атлетик Куклен  - Спартак Пловдив             
Черноморец Бургас - Секирово        
Розова долина - Асеновец 
Загорец - Левски Карлово              
Созопол - Родопа Смолян            
Ботев III Пловдив - Марица Пловдив           
 II кръг
Димитровград - Марица Пловдив      
Родопа Смолян - Ботев III Пловдив          
Левски Карлово - Созопол                  
Асеновец - Загорец    
Секирово - Розова долина        
Спартак Пловдив - Черноморец Бургас     
Ямбол - Атлетик Куклен               
Саяна Хасково - Свиленград          
Карнобат - Гигант Съединение             
Марица Милево - Локомотив II Пловдив         
 III кръг
Локомотив II Пловдив - Димитровград 1947 (Дмгр)
Гигант Съединение - Марица Милево                 
Свиленград - Карнобат      
Атлетик Куклен  - Саяна Хасково                    
Черноморец Бургас - Ямбол      
Розова долина - Спартак Пловдив     
Загорец - Секирово           
Созопол - Асеновец        
Ботев III Пловдив - Левски Карлово                
Марица Пловдив - Родопа Смолян        
 IV кръг
Димитровград - Родопа Смолян     
Левски Карлово - Марица Пловдив              
Асеновец - Ботев III Пловдив      
Секирово - Созопол  
Спартак Пловдив - Загорец        
Ямбол - Розова долина      
Саяна Хасково - Черноморец Бургас            
Карнобат - Атлетик Куклен                 
Марица Милево - Свиленград          
Локомотив II Пловдив - Гигант Съединение     
 V кръг
Гигант Съединение - Димитровград
Свиленград - Локомотив II Пловдив   - 
Атлетик Куклен  - Марица Милево                    
Черноморец Бургас - Карнобат        
Розова долина - Саяна Хасково            
Загорец - Ямбол         
Созопол - Спартак Пловдив            
Ботев III Пловдив - Секирово
Марица Пловдив - Асеновец    
Родопа Смолян - Левски Карлово             
 VI кръг
Димитровград - Левски Карлово   
Асеновец - Родопа Смолян   
Секирово - Марица Пловдив           
Спартак Пловдив - Ботев III Пловдив          
Ямбол - Созопол             
Саяна Хасково - Загорец               
Карнобат - Розова долина        
Марица Милево - Черноморец Бургас            
Локомотив II Пловдив - Атлетик Куклен         
Гигант Съединение - Свиленград      
 VII кръг
Свиленград - Димитровград 
Атлетик Куклен  - Гигант Съединение                
Черноморец Бургас - Локомотив II Пловдив
Розова долина - Марица Милево            
Загорец - Карнобат           
Созопол - Саяна Хасково                   
Ботев III Пловдив - Ямбол           
Марица Пловдив - Спартак Пловдив        
Родопа Смолян - Секирово          
Левски Карлово - Асеновец         
 VIII кръг
Димитровград - Асеновец 
Секирово - Левски Карлово   
Спартак Пловдив - Родопа Смолян       
Ямбол - Марица Пловдив         
Саяна Хасково - Ботев III Пловдив                 
Карнобат - Созопол               
Марица Милево - Загорец               
Локомотив II Пловдив - Розова долина
Гигант Съединение - Черноморец Бургас        
Свиленград - Атлетик Куклен          
 IX кръг
Атлетик Куклен  - Димитровград   
Черноморец Бургас - Свиленград 
Розова долина - Гигант Съединение        
Загорец - Локомотив II Пловдив   
Созопол - Марица Милево                   
Ботев III Пловдив - Карнобат             
Марица Пловдив - Саяна Хасково               
Родопа Смолян - Ямбол        
Левски Карлово - Спартак Пловдив             
Асеновец - Секирово      
 X кръг
Димитровград - Секирово
Спартак Пловдив - Асеновец   
Ямбол - Левски Карлово              
Саяна Хасково - Родопа Смолян              
Карнобат - Марица Пловдив           
Марица Милево - Ботев III Пловдив                 
Локомотив II Пловдив - Созопол       
Гигант Съединение - Загорец           
Свиленград - Розова долина 
Атлетик Куклен  - Черноморец Бургас           
 XI кръг
Черноморец Бургас - Димитровград   
Розова долина - Атлетик Куклен            
Загорец - Свиленград    
Созопол - Гигант Съединение               
Ботев III Пловдив - Локомотив II Пловдив     
Марица Пловдив - Марица Милево               
Родопа Смолян - Карнобат          
Левски Карлово - Саяна Хасково                    
Асеновец - Ямбол    
Секирово - Спартак Пловдив          
 XII кръг
Димитровград - Спартак Пловдив     
Ямбол - Секирово           
Саяна Хасково - Асеновец          
Карнобат - Левски Карлово                
Марица Милево - Родопа Смолян              
Локомотив II Пловдив - Марица Пловдив   
Гигант Съединение - Ботев III Пловдив             
Свиленград - Созопол        
Атлетик Куклен  - Загорец              
Черноморец Бургас - Розова долина   
 XIII кръг
Розова долина - Димитровград   
Загорец - Черноморец Бургас      
Созопол - Атлетик Куклен                   
Ботев III Пловдив - Свиленград      
Марица Пловдив - Гигант Съединение           
Родопа Смолян - Локомотив II Пловдив  
Левски Карлово - Марица Милево                    
Асеновец - Карнобат      
Секирово - Саяна Хасково    
Спартак Пловдив - Ямбол        
 XIV кръг
Димитровград - Ямбол      
Саяна Хасково - Спартак Пловдив              
Карнобат - Секирово
Марица Милево - Асеновец          
Локомотив II Пловдив - Левски Карлово        
Гигант Съединение - Родопа Смолян          
Свиленград - Марица Пловдив    
Атлетик Куклен  - Ботев III Пловдив                
Черноморец Бургас - Созопол          
Розова долина - Загорец      
 XV кръг
Загорец - Димитровград      
Созопол - Розова долина          
Ботев III Пловдив - Черноморец Бургас        
Марица Пловдив - Атлетик Куклен               
Родопа Смолян - Свиленград   
Левски Карлово - Гигант Съединение                
Асеновец - Локомотив II Пловдив   - 
Секирово - Марица Милево    
Спартак Пловдив - Карнобат          
Ямбол - Саяна Хасково               
 XVI кръг
Димитровград - Саяна Хасково    
Карнобат - Ямбол           
Марица Милево - Спартак Пловдив              
Локомотив II Пловдив - Секирово     
Гигант Съединение - Асеновец      
Свиленград - Левски Карлово         
Атлетик Куклен  - Родопа Смолян             
Черноморец Бургас - Марица Пловдив      
Розова долина - Ботев III Пловдив        
Загорец - Созопол             
 XVII кръг
Созопол - Димитровград  
Ботев III Пловдив - Загорец           
Марица Пловдив - Розова долина      
Родопа Смолян - Черноморец Бургас     
Левски Карлово - Атлетик Куклен                    
Асеновец - Свиленград    - 
Секирово - Гигант Съединение
Спартак Пловдив - Локомотив II Пловдив  
Ямбол - Марица Милево               
Саяна Хасково - Карнобат                 
 XVIII кръг
Димитровград - Карнобат     - 
Марица Милево - Саяна Хасково                     
Локомотив II Пловдив - Ямбол   
Гигант Съединение - Спартак Пловдив          
Свиленград - Секирово      
Атлетик Куклен  - Асеновец         
Черноморец Бургас - Левски Карлово           
Розова долина - Родопа Смолян     
Загорец - Марица Пловдив         
Созопол - Ботев III Пловдив               
 XIX кръг
Ботев III Пловдив - Димитровград
Марица Пловдив - Созопол             
Родопа Смолян - Загорец        
Левски Карлово - Розова долина           
Асеновец - Черноморец Бургас 
Секирово - Атлетик Куклен    
Спартак Пловдив - Свиленград   
Ямбол - Гигант Съединение           
Саяна Хасково - Локомотив II Пловдив         
Карнобат - Марица Милево                 

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Югоизточна Трета лига футбол Ботев III Марица Локомотив II Спартак Пловдив
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