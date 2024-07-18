Пловдивско дерби между Ботев III и Марица на базата в Коматево отреди тегления днес жребий за Югоизточна Трета лига 2024/25. Стартът на надпреварата е на 3 август от 18.30 часа.

Локомотив II домакинства на Карнобат, а четвъртият пловдивски тим - Спартак е гост на Атлетик в Куклен. Сочените предварително за фаворити състезатели на Саяна (Хасково) ще гостуват на коравия тим на Гигант в Съединение.

Програмата за есенния полусезон на Югоизточна Трета лига 2024/25:

I кръг

3 август 2024 г., събота, 18:30 ч:

Марица Милево - Димитровград

Локомотив II Пловдив - Карнобат

Гигант Съединение - Саяна Хасково

Свиленград - Ямбол

Атлетик Куклен - Спартак Пловдив

Черноморец Бургас - Секирово

Розова долина - Асеновец

Загорец - Левски Карлово

Созопол - Родопа Смолян

Ботев III Пловдив - Марица Пловдив

II кръг

Димитровград - Марица Пловдив

Родопа Смолян - Ботев III Пловдив

Левски Карлово - Созопол

Асеновец - Загорец

Секирово - Розова долина

Спартак Пловдив - Черноморец Бургас

Ямбол - Атлетик Куклен

Саяна Хасково - Свиленград

Карнобат - Гигант Съединение

Марица Милево - Локомотив II Пловдив

III кръг

Локомотив II Пловдив - Димитровград 1947 (Дмгр)

Гигант Съединение - Марица Милево

Свиленград - Карнобат

Атлетик Куклен - Саяна Хасково

Черноморец Бургас - Ямбол

Розова долина - Спартак Пловдив

Загорец - Секирово

Созопол - Асеновец

Ботев III Пловдив - Левски Карлово

Марица Пловдив - Родопа Смолян

IV кръг

Димитровград - Родопа Смолян

Левски Карлово - Марица Пловдив

Асеновец - Ботев III Пловдив

Секирово - Созопол

Спартак Пловдив - Загорец

Ямбол - Розова долина

Саяна Хасково - Черноморец Бургас

Карнобат - Атлетик Куклен

Марица Милево - Свиленград

Локомотив II Пловдив - Гигант Съединение

V кръг

Гигант Съединение - Димитровград

Свиленград - Локомотив II Пловдив -

Атлетик Куклен - Марица Милево

Черноморец Бургас - Карнобат

Розова долина - Саяна Хасково

Загорец - Ямбол

Созопол - Спартак Пловдив

Ботев III Пловдив - Секирово

Марица Пловдив - Асеновец

Родопа Смолян - Левски Карлово

VI кръг

Димитровград - Левски Карлово

Асеновец - Родопа Смолян

Секирово - Марица Пловдив

Спартак Пловдив - Ботев III Пловдив

Ямбол - Созопол

Саяна Хасково - Загорец

Карнобат - Розова долина

Марица Милево - Черноморец Бургас

Локомотив II Пловдив - Атлетик Куклен

Гигант Съединение - Свиленград

VII кръг

Свиленград - Димитровград

Атлетик Куклен - Гигант Съединение

Черноморец Бургас - Локомотив II Пловдив

Розова долина - Марица Милево

Загорец - Карнобат

Созопол - Саяна Хасково

Ботев III Пловдив - Ямбол

Марица Пловдив - Спартак Пловдив

Родопа Смолян - Секирово

Левски Карлово - Асеновец

VIII кръг

Димитровград - Асеновец

Секирово - Левски Карлово

Спартак Пловдив - Родопа Смолян

Ямбол - Марица Пловдив

Саяна Хасково - Ботев III Пловдив

Карнобат - Созопол

Марица Милево - Загорец

Локомотив II Пловдив - Розова долина

Гигант Съединение - Черноморец Бургас

Свиленград - Атлетик Куклен

IX кръг

Атлетик Куклен - Димитровград

Черноморец Бургас - Свиленград

Розова долина - Гигант Съединение

Загорец - Локомотив II Пловдив

Созопол - Марица Милево

Ботев III Пловдив - Карнобат

Марица Пловдив - Саяна Хасково

Родопа Смолян - Ямбол

Левски Карлово - Спартак Пловдив

Асеновец - Секирово

X кръг

Димитровград - Секирово

Спартак Пловдив - Асеновец

Ямбол - Левски Карлово

Саяна Хасково - Родопа Смолян

Карнобат - Марица Пловдив

Марица Милево - Ботев III Пловдив

Локомотив II Пловдив - Созопол

Гигант Съединение - Загорец

Свиленград - Розова долина

Атлетик Куклен - Черноморец Бургас

XI кръг

Черноморец Бургас - Димитровград

Розова долина - Атлетик Куклен

Загорец - Свиленград

Созопол - Гигант Съединение

Ботев III Пловдив - Локомотив II Пловдив

Марица Пловдив - Марица Милево

Родопа Смолян - Карнобат

Левски Карлово - Саяна Хасково

Асеновец - Ямбол

Секирово - Спартак Пловдив

XII кръг

Димитровград - Спартак Пловдив

Ямбол - Секирово

Саяна Хасково - Асеновец

Карнобат - Левски Карлово

Марица Милево - Родопа Смолян

Локомотив II Пловдив - Марица Пловдив

Гигант Съединение - Ботев III Пловдив

Свиленград - Созопол

Атлетик Куклен - Загорец

Черноморец Бургас - Розова долина

XIII кръг

Розова долина - Димитровград

Загорец - Черноморец Бургас

Созопол - Атлетик Куклен

Ботев III Пловдив - Свиленград

Марица Пловдив - Гигант Съединение

Родопа Смолян - Локомотив II Пловдив

Левски Карлово - Марица Милево

Асеновец - Карнобат

Секирово - Саяна Хасково

Спартак Пловдив - Ямбол

XIV кръг

Димитровград - Ямбол

Саяна Хасково - Спартак Пловдив

Карнобат - Секирово

Марица Милево - Асеновец

Локомотив II Пловдив - Левски Карлово

Гигант Съединение - Родопа Смолян

Свиленград - Марица Пловдив

Атлетик Куклен - Ботев III Пловдив

Черноморец Бургас - Созопол

Розова долина - Загорец

XV кръг

Загорец - Димитровград

Созопол - Розова долина

Ботев III Пловдив - Черноморец Бургас

Марица Пловдив - Атлетик Куклен

Родопа Смолян - Свиленград

Левски Карлово - Гигант Съединение

Асеновец - Локомотив II Пловдив -

Секирово - Марица Милево

Спартак Пловдив - Карнобат

Ямбол - Саяна Хасково

XVI кръг

Димитровград - Саяна Хасково

Карнобат - Ямбол

Марица Милево - Спартак Пловдив

Локомотив II Пловдив - Секирово

Гигант Съединение - Асеновец

Свиленград - Левски Карлово

Атлетик Куклен - Родопа Смолян

Черноморец Бургас - Марица Пловдив

Розова долина - Ботев III Пловдив

Загорец - Созопол

XVII кръг

Созопол - Димитровград

Ботев III Пловдив - Загорец

Марица Пловдив - Розова долина

Родопа Смолян - Черноморец Бургас

Левски Карлово - Атлетик Куклен

Асеновец - Свиленград -

Секирово - Гигант Съединение

Спартак Пловдив - Локомотив II Пловдив

Ямбол - Марица Милево

Саяна Хасково - Карнобат

XVIII кръг

Димитровград - Карнобат -

Марица Милево - Саяна Хасково

Локомотив II Пловдив - Ямбол

Гигант Съединение - Спартак Пловдив

Свиленград - Секирово

Атлетик Куклен - Асеновец

Черноморец Бургас - Левски Карлово

Розова долина - Родопа Смолян

Загорец - Марица Пловдив

Созопол - Ботев III Пловдив

XIX кръг

Ботев III Пловдив - Димитровград

Марица Пловдив - Созопол

Родопа Смолян - Загорец

Левски Карлово - Розова долина

Асеновец - Черноморец Бургас

Секирово - Атлетик Куклен

Спартак Пловдив - Свиленград

Ямбол - Гигант Съединение

Саяна Хасково - Локомотив II Пловдив

Карнобат - Марица Милево