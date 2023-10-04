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Пловдивски рефер с 3 наряда за един кръг! Вижте кой ще свири на Локо и "Ботев"

  • 09:08, 04.10.2023
  • 09:28, 04.10.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/plovdivski-refer-s-3-narqda-za-edin-krag-vijte-koy-shte-sviri-na-loko-i-botev Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Пловдивският рефер Владимир Вълков ще има доста работа в 13 кръг на А група. Вълков получи цели три наряда. Той ще бъде на ВАР за мача Крумовград - "Ботев" Враца в петък, а на следващия ден ще пътува за София, където ще бъде четвърти съдия на Славия - Арда. В понеделник Вълков ще пътува за Разград, където ще свири Лудогорец - Пирин.

Георги Давидов ще ръководи ключовата битка за първото място между Черно море и Локомотив Пловдив в събота от 20.15 часа на стадион Тича във Варна. Абсолютният новобранец от Велико Търново Михаел Павлов пък ще раздава правосъдие на ЦСКА 1948 - "Ботев" (Пд).

Всички съдийски наряди за 132-ия кръг:

6 октомври 2023 г., петък, 17:30 ч.
Крумовград - Ботев Враца
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
6 октомври 2023 г., петък, 20:00 ч.
Берое Стара Загора - Локомотив София
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
7 октомври 2023 г., събота, 14:45 ч.
ЦСКА - Левски
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Никола Антонов Попов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Георги Николов Кабаков
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
7 октомври 2023 г., събота, 17:45 ч.
Славия - Арда Кърджали
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
7 октомври 2023 г., събота, 20:15 ч.
Черно море - Локомотив Пловдив
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Георги Спасов Славов     
 
8 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.
Етър Велико Търново - Хебър Пазарджик
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
8 октомври 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
8 октомври 2023 г., неделя, 20:15 ч.
Лудогорец - Пирин Благоевград
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов
СН:    Кольо Димитров Данев     
 

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Локо Пловдив "Ботев" (Пд) Владимир Вълков ЦСКА "Левски"
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