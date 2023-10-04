Пловдивски рефер с 3 наряда за един кръг! Вижте кой ще свири на Локо и "Ботев"
- 09:08, 04.10.2023
- 09:28, 04.10.2023
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Пловдивският рефер Владимир Вълков ще има доста работа в 13 кръг на А група. Вълков получи цели три наряда. Той ще бъде на ВАР за мача Крумовград - "Ботев" Враца в петък, а на следващия ден ще пътува за София, където ще бъде четвърти съдия на Славия - Арда. В понеделник Вълков ще пътува за Разград, където ще свири Лудогорец - Пирин.
Георги Давидов ще ръководи ключовата битка за първото място между Черно море и Локомотив Пловдив в събота от 20.15 часа на стадион Тича във Варна. Абсолютният новобранец от Велико Търново Михаел Павлов пък ще раздава правосъдие на ЦСКА 1948 - "Ботев" (Пд).
Всички съдийски наряди за 132-ия кръг:
6 октомври 2023 г., петък, 17:30 ч.
Крумовград - Ботев Враца
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Петър Стоянов Петров
6 октомври 2023 г., петък, 20:00 ч.
Берое Стара Загора - Локомотив София
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Йордан Динков Сталев
7 октомври 2023 г., събота, 14:45 ч.
ЦСКА - Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Георги Николов Кабаков
СН: Йордан Костадинов Иванов
7 октомври 2023 г., събота, 17:45 ч.
Славия - Арда Кърджали
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
7 октомври 2023 г., събота, 20:15 ч.
Черно море - Локомотив Пловдив
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Георги Спасов Славов
8 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.
Етър Велико Търново - Хебър Пазарджик
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Георги Крумов Виделов
8 октомври 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Антон Симеонов Генов
8 октомври 2023 г., неделя, 20:15 ч.
Лудогорец - Пирин Благоевград
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Кольо Димитров Данев
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