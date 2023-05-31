Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от 34-ия кръг на първата шестица в efbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 ще бъде ръководено от Радослав Гидженов, а Никола Попов ще свири Лудогорец - Левски.

2 юни 2023 г., петък, 19:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Мартин Живков Богдев



3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК ЦСКА 1948

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

3 юни 2023 г., събота, 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Радан Василев Мирянов