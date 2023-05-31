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Пловдивчанин свири за втори път този сезон ЦСКА-София - ЦСКА 1948

  • 18:06, 31.05.2023
  • 18:11, 31.05.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/plovdivchanin-sviri-za-vtori-pat-tozi-sezon-cska-sofiq-cska-1948 Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от 34-ия кръг на първата шестица в efbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 ще бъде ръководено от Радослав Гидженов, а Никола Попов ще свири Лудогорец - Левски. 

2 юни 2023 г., петък, 19:45 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море 
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Мартин Живков Богдев

 
3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

3 юни 2023 г., събота, 20:30 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев 
СН: Радан Василев Мирянов

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радослав гидженов футбол рефер дерби цска-софия цска 1948
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