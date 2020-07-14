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Пълната програма за мачовете от Втора лига

  • 14.07.2020 | 16:05
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/palnata-programa-za-machovete-ot-vtora-liga Marica.bg
  • Димитър Комсийски
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I кръг

8 август 2020 г., събота:
Струмска слава 1927 (Рад) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)  
Дунав (Рс)/Монтана - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)   
Хебър 1918 (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)             
Янтра 2019 (Габрово) - Кариана (Ерден)                    
Септември (Симитли) - Литекс (Ловеч)                      
Созопол (Созопол) - Добруджа 1919 (Добрич)                
Лудогорец 1945 II (Разград) - Миньор (Перник)             
Спортист 2009 (Своге) - Локомотив София 1929 (София)      
Локомотив (Горна Оряховица) - Нефтохимик 1962 (Бургас)    

                           II кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Нефтохимик 1962 (Бургас)     
Локомотив Сф 1929 (София) - Локомотив (Горна Оряховица)   
Миньор (Перник) - Спортист 2009 (Своге)                   
Добруджа 1919 (Добрич) - Лудогорец 1945 II (Разград)      
Литекс (Ловеч) - Созопол (Созопол)                        
Кариана (Ерден) - Септември (Симитли)                     
Пирин (Благоевград) - Янтра 2019 (Габрово)                
Витоша (Бистрица) - Хебър 1918 (Пазарджик)                
Струмска слава 1927 (Радомир) - Дунав (Рс)/Монтана        

                           III кръг

Дунав (Рс)/Монтана - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)           
Хебър 1918 (Пазарджик) - Струмска слава 1927 (Радомир) 
Янтра 2019 (Габрово) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)   
Септември (Симитли) - Пирин (Благоевград)                  
Созопол (Созопол) - Кариана (Ерден)                       
Лудогорец 1945 II (Разград) - Литекс (Ловеч)            
Спортист 2009 (Своге) - Добруджа 1919 (Добрич)    
Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник)  
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Локомотив София 1929 (София)    - 

                           IV кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Локомотив Сф 1929 (София)    
Миньор (Перник) - Нефтохимик 1962 (Бургас)                
Добруджа 1919 (Добрич) - Локомотив (Горна Оряховица)      
Литекс (Ловеч) - Спортист 2009 (Своге)                    
Кариана (Ерден) - Лудогорец 1945 II (Разград)             
Пирин (Благоевград) - Созопол (Созопол)                    
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Септември (Симитли) 
Струмска слава 1927 (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово)     
Дунав (Рс)/Монтана - Хебър 1918 (Пазарджик)               

                           V кръг

Хебър 1918 (Пазарджик) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)       
Янтра 2019 (Габрово) - Дунав (Рс)/Монтана                  
Септември (Симитли) - Струмска слава 1927 (Радомир)       
Созопол (Созопол) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)      
Лудогорец 1945 II (Разград) - Пирин (Благоевград)         
Спортист 2009 (Своге) - Кариана (Ерден)                   
Локомотив (Горна Оряховица) - Литекс (Ловеч)              
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Добруджа 1919 (Добрич)         
Локомотив София 1929 (София) - Миньор (Перник)             

                           VI кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Миньор (Перник)              
Добруджа 1919 (Добрич) - Локомотив София 1929 (София)     
Литекс (Ловеч) - Нефтохимик 1962 (Бургас)                
Кариана (Ерден) - Локомотив (Горна Оряховица)             
Пирин (Благоевград) - Спортист 2009 (Своге)              
Витоша (Бистрица) - Лудогорец 1945 II (Разград)           
Струмска слава 1927 (Радомир) - Созопол (Созопол)        
Дунав (Рс)/Монтана - Септември (Симитли)                 
Хебър 1918 (Пазарджик) - Янтра 2019 (Габрово)            

                           VII кръг

Янтра 2019 (Габрово) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)          
Септември (Симитли) - Хебър 1918 (Пазарджик)              
Созопол (Созопол) - Дунав (Рс)/Монтана                    
Лудогорец 1945 II (Разград) - Струмска слава 1927 (Рад)  
Спортист 2009 (Своге) - Витоша (Бистрица)                 
Локомотив (Горна Оряховица) - Пирин (Благоевград)        
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Кариана (Ерден)               
Локомотив София 1929 (София) - Литекс (Ловеч)             
Миньор (Перник) - Добруджа 1919 (Добрич)                 

                           VIII кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Добруджа 1919 (Добрич)      
Литекс (Ловеч) - Миньор (Перник)                         
Кариана (Ерден) - Локомотив София 1929 (София)           
Пирин (Благоевград) - Нефтохимик 1962 (Бургас)            
Витоша (Бистрица) - Локомотив (Горна Оряховица)           
Струмска слава 1927 (Радомир) - Спортист 2009 (Своге)     
Дунав (Рс)/Монтана - Лудогорец 1945 II (Разград)          
Хебър 1918 (Пазарджик) - Созопол (Созопол)                
Янтра 2019 (Габрово) - Септември (Симитли)                

                           IX кръг

Септември (Симитли) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)          
Созопол (Созопол) - Янтра 2019 (Габрово)                  
Лудогорец 1945 II (Разград) - Хебър 1918 (Пазарджик)      
Спортист 2009 (Своге) - Дунав (Рс)/Монтана                
Локомотив (Горна Оряховица) - Струмска слава 1927 (Рад)   
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Витоша (Бистрица)              
Локомотив София 1929 (София) - Пирин (Благоевград)        
Миньор (Перник) - Кариана (Ерден)                         
Добруджа 1919 (Добрич) - Литекс (Ловеч)                   

                           X кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Литекс (Ловеч)               
Кариана (Ерден) - Добруджа 1919 (Добрич)                  
Пирин (Благоевград) - Миньор (Перник)                     
Витоша (Бистрица) - Локомотив София 1929 (София)          
Струмска слава 1927 (Рад) - Нефтохимик 1962 (Бургас)      
Дунав (Рс)/Монтана - Локомотив (Горна Оряховица)          
Хебър 1918 (Пазарджик) - Спортист 2009 (Своге)            
Янтра 2019 (Габрово) - Лудогорец 1945 II (Разград)        
Септември (Симитли) - Созопол (Созопол)                   

                           XI кръг

Созопол (Созопол) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)            
Лудогорец 1945 II (Разград) - Септември (Симитли)         
Спортист 2009 (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)              
Локомотив (Горна Оряховица) - Хебър 1918 (Пазарджик)      
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Дунав (Рс)/Монтана             
Локомотив Сф 1929 (София) - Струмска слава 1927 (Рад)     
Миньор (Перник) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)        
Добруджа 1919 (Добрич) - Пирин (Благоевград)              
Литекс (Ловеч) - Кариана (Ерден)                          

                           XII кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Кариана (Ерден)              
Пирин (Благоевград) - Литекс (Ловеч)                      
Витоша (Бистрица) - Добруджа 1919 (Добрич)                
Струмска слава 1927 (Радомир) - Миньор (Перник)           
Дунав (Рс)/Монтана - Локомотив София 1929 (София)         
Хебър 1918 (Пазарджик) - Нефтохимик 1962 (Бургас)         
Янтра 2019 (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)        
Септември (Симитли) - Спортист 2009 (Своге)               
Созопол (Созопол) - Лудогорец 1945 II (Разград)           

                           XIII кръг

Лудогорец 1945 II (Разград) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)  
Спортист 2009 (Своге) - Созопол (Созопол)                 
Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (Симитли)         
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Янтра 2019 (Габрово)           
Локомотив София 1929 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)      
Миньор (Перник) - Дунав (Рс)/Монтана                      
Добруджа 1919 (Добрич) - Струмска слава 1927 (Радомир)    
Литекс (Ловеч) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)         
Кариана (Ерден) - Пирин (Благоевград)                     

                           XIV кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Пирин (Благоевград)          
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Кариана (Ерден)        
Струмска слава 1927 (Радомир) - Литекс (Ловеч)            
Дунав (Рс)/Монтана - Добруджа 1919 (Добрич)               
Хебър 1918 (Пазарджик) - Миньор (Перник)                  
Янтра 2019 (Габрово) - Локомотив София 1929 (София)       
Септември (Симитли) - Нефтохимик 1962 (Бургас)            
Созопол (Созопол) - Локомотив (Горна Оряховица)           
Лудогорец 1945 II (Разград) - Спортист 2009 (Своге)       

                           XV кръг

Спортист 2009 (Своге) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)        
Локомотив (Горна Оряховица) - Лудогорец 1945 II (Разград) 
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Созопол (Созопол)              
Локомотив София 1929 (София) - Септември (Симитли)        
Миньор (Перник) - Янтра 2019 (Габрово)                    
Добруджа 1919 (Добрич) - Хебър 1918 (Пазарджик)           
Литекс (Ловеч) - Дунав (Рс)/Монтана                       
Кариана (Ерден) - Струмска слава 1927 (Радомир)           
Пирин (Благоевград) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)    

                           XVI кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Витоша (Бистрица)            
Струмска слава 1927 (Радомир) - Пирин (Благоевград)       
Дунав (Рс)/Монтана - Кариана (Ерден)                      
Хебър 1918 (Пазарджик) - Литекс (Ловеч)                   
Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич)             
Септември (Симитли) - Миньор (Перник)                     
Созопол (Созопол) - Локомотив София 1929 (София)          
Лудогорец 1945 II (Разград) - Нефтохимик 1962 (Бургас)    
Спортист 2009 (Своге) - Локомотив (Горна Оряховица)       

                           XVII кръг

Локомотив (Горна Оряховица) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)  
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)          
Локомотив Сф 1929 (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)   
Миньор (Перник) - Созопол (Созопол)                       
Добруджа 1919 (Добрич) - Септември (Симитли)              
Литекс (Ловеч) - Янтра 2019 (Габрово)                     
Кариана (Ерден) - Хебър 1918 (Пазарджик)                  
Пирин (Благоевград) - Дунав (Рс)/Монтана                  
Витоша (Бистрица) - Струмска слава 1927 (Радомир)         

Пазарджик Хебър Програма Втора лига
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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