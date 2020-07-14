Пълната програма за мачовете от Втора лига
- 14.07.2020 | 16:05
- Димитър Комсийски
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Ударно начало: Хебър срещу Пирин на старта на Втора лига
I кръг
8 август 2020 г., събота:
Струмска слава 1927 (Рад) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
Дунав (Рс)/Монтана - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)
Янтра 2019 (Габрово) - Кариана (Ерден)
Септември (Симитли) - Литекс (Ловеч)
Созопол (Созопол) - Добруджа 1919 (Добрич)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Миньор (Перник)
Спортист 2009 (Своге) - Локомотив София 1929 (София)
Локомотив (Горна Оряховица) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
II кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Локомотив Сф 1929 (София) - Локомотив (Горна Оряховица)
Миньор (Перник) - Спортист 2009 (Своге)
Добруджа 1919 (Добрич) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Литекс (Ловеч) - Созопол (Созопол)
Кариана (Ерден) - Септември (Симитли)
Пирин (Благоевград) - Янтра 2019 (Габрово)
Витоша (Бистрица) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Дунав (Рс)/Монтана
III кръг
Дунав (Рс)/Монтана - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Янтра 2019 (Габрово) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Септември (Симитли) - Пирин (Благоевград)
Созопол (Созопол) - Кариана (Ерден)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Литекс (Ловеч)
Спортист 2009 (Своге) - Добруджа 1919 (Добрич)
Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Локомотив София 1929 (София) -
IV кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Локомотив Сф 1929 (София)
Миньор (Перник) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Добруджа 1919 (Добрич) - Локомотив (Горна Оряховица)
Литекс (Ловеч) - Спортист 2009 (Своге)
Кариана (Ерден) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Пирин (Благоевград) - Созопол (Созопол)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Септември (Симитли)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово)
Дунав (Рс)/Монтана - Хебър 1918 (Пазарджик)
V кръг
Хебър 1918 (Пазарджик) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
Янтра 2019 (Габрово) - Дунав (Рс)/Монтана
Септември (Симитли) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Созопол (Созопол) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Пирин (Благоевград)
Спортист 2009 (Своге) - Кариана (Ерден)
Локомотив (Горна Оряховица) - Литекс (Ловеч)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Добруджа 1919 (Добрич)
Локомотив София 1929 (София) - Миньор (Перник)
VI кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Миньор (Перник)
Добруджа 1919 (Добрич) - Локомотив София 1929 (София)
Литекс (Ловеч) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Кариана (Ерден) - Локомотив (Горна Оряховица)
Пирин (Благоевград) - Спортист 2009 (Своге)
Витоша (Бистрица) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Созопол (Созопол)
Дунав (Рс)/Монтана - Септември (Симитли)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Янтра 2019 (Габрово)
VII кръг
Янтра 2019 (Габрово) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
Септември (Симитли) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Созопол (Созопол) - Дунав (Рс)/Монтана
Лудогорец 1945 II (Разград) - Струмска слава 1927 (Рад)
Спортист 2009 (Своге) - Витоша (Бистрица)
Локомотив (Горна Оряховица) - Пирин (Благоевград)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Кариана (Ерден)
Локомотив София 1929 (София) - Литекс (Ловеч)
Миньор (Перник) - Добруджа 1919 (Добрич)
VIII кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Добруджа 1919 (Добрич)
Литекс (Ловеч) - Миньор (Перник)
Кариана (Ерден) - Локомотив София 1929 (София)
Пирин (Благоевград) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Витоша (Бистрица) - Локомотив (Горна Оряховица)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Спортист 2009 (Своге)
Дунав (Рс)/Монтана - Лудогорец 1945 II (Разград)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Созопол (Созопол)
Янтра 2019 (Габрово) - Септември (Симитли)
IX кръг
Септември (Симитли) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
Созопол (Созопол) - Янтра 2019 (Габрово)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Спортист 2009 (Своге) - Дунав (Рс)/Монтана
Локомотив (Горна Оряховица) - Струмска слава 1927 (Рад)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Витоша (Бистрица)
Локомотив София 1929 (София) - Пирин (Благоевград)
Миньор (Перник) - Кариана (Ерден)
Добруджа 1919 (Добрич) - Литекс (Ловеч)
X кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Литекс (Ловеч)
Кариана (Ерден) - Добруджа 1919 (Добрич)
Пирин (Благоевград) - Миньор (Перник)
Витоша (Бистрица) - Локомотив София 1929 (София)
Струмска слава 1927 (Рад) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Дунав (Рс)/Монтана - Локомотив (Горна Оряховица)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Спортист 2009 (Своге)
Янтра 2019 (Габрово) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Септември (Симитли) - Созопол (Созопол)
XI кръг
Созопол (Созопол) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Септември (Симитли)
Спортист 2009 (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)
Локомотив (Горна Оряховица) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Дунав (Рс)/Монтана
Локомотив Сф 1929 (София) - Струмска слава 1927 (Рад)
Миньор (Перник) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Добруджа 1919 (Добрич) - Пирин (Благоевград)
Литекс (Ловеч) - Кариана (Ерден)
XII кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Кариана (Ерден)
Пирин (Благоевград) - Литекс (Ловеч)
Витоша (Бистрица) - Добруджа 1919 (Добрич)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Миньор (Перник)
Дунав (Рс)/Монтана - Локомотив София 1929 (София)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Янтра 2019 (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)
Септември (Симитли) - Спортист 2009 (Своге)
Созопол (Созопол) - Лудогорец 1945 II (Разград)
XIII кръг
Лудогорец 1945 II (Разград) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
Спортист 2009 (Своге) - Созопол (Созопол)
Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (Симитли)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Янтра 2019 (Габрово)
Локомотив София 1929 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Миньор (Перник) - Дунав (Рс)/Монтана
Добруджа 1919 (Добрич) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Литекс (Ловеч) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Кариана (Ерден) - Пирин (Благоевград)
XIV кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Пирин (Благоевград)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Кариана (Ерден)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Литекс (Ловеч)
Дунав (Рс)/Монтана - Добруджа 1919 (Добрич)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Миньор (Перник)
Янтра 2019 (Габрово) - Локомотив София 1929 (София)
Септември (Симитли) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Созопол (Созопол) - Локомотив (Горна Оряховица)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Спортист 2009 (Своге)
XV кръг
Спортист 2009 (Своге) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
Локомотив (Горна Оряховица) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Созопол (Созопол)
Локомотив София 1929 (София) - Септември (Симитли)
Миньор (Перник) - Янтра 2019 (Габрово)
Добруджа 1919 (Добрич) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Литекс (Ловеч) - Дунав (Рс)/Монтана
Кариана (Ерден) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Пирин (Благоевград) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
XVI кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) - Витоша (Бистрица)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Пирин (Благоевград)
Дунав (Рс)/Монтана - Кариана (Ерден)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Литекс (Ловеч)
Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич)
Септември (Симитли) - Миньор (Перник)
Созопол (Созопол) - Локомотив София 1929 (София)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Спортист 2009 (Своге) - Локомотив (Горна Оряховица)
XVII кръг
Локомотив (Горна Оряховица) - Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)
Локомотив Сф 1929 (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Миньор (Перник) - Созопол (Созопол)
Добруджа 1919 (Добрич) - Септември (Симитли)
Литекс (Ловеч) - Янтра 2019 (Габрово)
Кариана (Ерден) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Пирин (Благоевград) - Дунав (Рс)/Монтана
Витоша (Бистрица) - Струмска слава 1927 (Радомир)
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