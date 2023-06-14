Пълната програма на А група за есенния дял от сезона

Новият сезон в А група започва в уикенда на 14/17 юли. Последните мачове преди зимната пауза ще бъдат на 9-10 декември. 16-17 декември са резервни дати за провеждане на отложени срещи. Предвижда се пролетният полусезон да стартира на 17-18 февруари и да завърши на 25-26 май 2024 г., като баражите в ППЛ и ВПЛ са предвидени за периода 31 май-1 юни 2024 г. Финалът за Купата на България е насрочен за 15 май 2024 г.

I КРЪГ – 14/17 юли

Локомотив София - Ботев Враца

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

Левски - ЦСКА 1948

Пирин Благоевград - Берое

Арда Кърджали - Черно море

Хебър Пазарджик - ЦСКА

ФК Крумовград – Лудогорец

Етър Велико Търново - Славия

II КРЪГ – 21/24 юли

Ботев Враца - Славия

Лудогорец Разград - Етър Велико Търново

ЦСКА - ФК Крумовград

Черно море - Хебър Пазарджик

Берое - Арда Кърджали

ЦСКА 1948 - Пирин Благоевград

Ботев Пловдив - Левски

Локомотив София - Локомотив Пловдив

III КРЪГ – 28/30 юли

Локомотив Пловдив - Ботев Враца

Левски - Локомотив София

Пирин Благоевград - Ботев Пловдив

Арда Кърджали - ЦСКА 1948

Хебър Пазарджик - Берое

ФК Крумовград - Черно море

Етър Велико Търново - ЦСКА

Славия - Лудогорец

IV КРЪГ – 4/7 август

Ботев Враца - Лудогорец

ЦСКА - Славия

Черно море - Етър Велико Търново

Берое - ФК Крумовград

ЦСКА 1948 - Хебър Пазарджик

Ботев Пловдив - Арда Кърджали

Локомотив София - Пирин Благоевград

Локомотив Пловдив - Левски

V КРЪГ – 11/14 август

Левски - Ботев Враца

Пирин Благоевград - Локомотив Пловдив

Арда Кърджали - Локомотив София

Хебър Пазарджик - Ботев Пловдив

ФК Крумовград - ЦСКА 1948

Етър Велико Търново - Берое

Славия - Черно море

Лудогорец - ЦСКА

VI КРЪГ – 18/21 август

Ботев Враца - ЦСКА

Черно море - Лудогорец

Берое - Славия

ЦСКА 1948 - Етър Велико Търново

Ботев Пловдив - ФК Крумовград

Локомотив София - Хебър Пазарджик

Локомотив Пловдив - Арда Кърджали

Левски - Пирин Благоевград

VII КРЪГ – 25/28 август

Пирин Благоевград - Ботев Враца

Арда Кърджали - Левски

Хебър Пазарджик - Локомотив Пловдив

ФК Крумовград - Локомотив София

Етър Велико Търново - Ботев Пловдив

Славия - ЦСКА 1948

Лудогорец - Берое

ЦСКА - Черно море

VIII КРЪГ – 1/3 септември

Ботев Враца - Черно море

Берое - ЦСКА

ЦСКА 1948 - Лудогорец Разград

Ботев Пловдив - Славия

Локомотив София - Етър Велико Търново

Локомотив Пловдив - ФК Крумовград

Левски - Хебър Пазарджик

Пирин Благоевград - Арда Кърджали

IX КРЪГ – 15/18 септември

Арда Кърджали - Ботев Враца

Хебър Пазарджик - Пирин Благоевград

ФК Крумовград - Левски

Етър Велико Търново - Локомотив Пловдив

Славия - Локомотив София

Лудогорец - Ботев Пловдив

ЦСКА - ЦСКА 1948 София

Черно море - Берое

X КРЪГ – 22/25 септември

Ботев Враца - Берое

ЦСКА 1948 - Черно море Варна

Ботев Пловдив - ЦСКА

Локомотив София - Лудогорец

Локомотив Пловдив - Славия

Левски - Етър Велико Търново

Пирин Благоевград - ФК Крумовград

Арда Кърджали - Хебър Пазарджик

XI КРЪГ – 26/28 септември (междинен)

Хебър Пазарджик - Ботев Враца

ФК Крумовград - Арда Кърджали

Етър Велико Търново - Пирин Благоевград

Славия - Левски

Лудогорец - Локомотив Пловдив

ЦСКА - Локомотив София

Черно море - Ботев Пловдив

Берое - ЦСКА 1948

XII КРЪГ – 29/02 септември/октомври

Ботев Враца - ЦСКА 1948

Ботев Пловдив - Берое

Локомотив София - Черно море

Локомотив Пловдив - ЦСКА

Левски - Лудогорец

Пирин Благоевград - Славия

Арда Кърджали - Етър Велико Търново

Хебър Пазарджик - ФК Крумовград

XIII КРЪГ – 6/8 октомври

ФК Крумовград - Ботев Враца

Етър Велико Търново - Хебър Пазарджик

Славия - Арда Кърджали

Лудогорец - Пирин Благоевград

ЦСКА - Левски

Черно море - Локомотив Пловдив

Берое - Локомотив София

ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив

XIV КРЪГ – 20/23 октомври

Ботев Враца - Ботев Пловдив

Локомотив София - ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив - Берое

Левски - Черно море

Пирин Благоевград – ЦСКА

Арда Кърджали - Лудогорец

Хебър Пазарджик - Славия

ФК Крумовград - Етър Велико Търново

XV КРЪГ – 27/30 октомври

Етър Велико Търново - Ботев Враца

Славия - ФК Крумовград

Лудогорец - Хебър Пазарджик

ЦСКА - Арда Кърджали

Черно море - Пирин Благоевград

Берое - Левски София

ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив - Локомотив София.