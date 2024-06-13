Пълна програма за сезон 2024/25 в Първа лига
- 14:58, 13.06.2024
- 15:41, 13.06.2024
- 320
- 0
Шампионатът стартира през уикенда на 19/22 юли 2024 година.
След изиграване на първото завъртане на мачовете от редовния сезон ще се изиграят още 4 кръга до края на календарната 2024 година. Това са кръгове 16 (22/25 ноември), 17 (29 ноември/2 декември), 18 (3/5 декември) и 19 (6/9 декември).
ПРОГРАМАТА ПО КРЪГОВЕ:
I кръг - 19/22 юли
Черно море - ЦСКА 1948
Септември - Берое
Локомотив София - Левски
Ботев Враца - Ботев Пловдив
Локомотив Пловдив - Арда
Крумовград - Славия
Лудогорец - ЦСКА
Хебър Пз - Спартак Варна
II кръг - 26/29 юли
ЦСКА 1948 - Спартак
ЦСКА - Хебър
Славия - Лудогорец
Арда - Крумовград
Ботев Пд - Локомотив Пд
Левски - Ботев Вр
Берое - Локомотив Сф
Черно море - Септември
III кръг - 2/5 август
Септември - ЦСКА 1948
Локомотив Сф - Черно море
Ботев Вр - Берое
Локомотив Пд - Левски
Крумовград - Ботев Пд
Лудогорец - Арда
Хебър - Славия
Спартак - ЦСКА
IV кръг - 9/12 август
ЦСКА 1948 - ЦСКА
Славия - Спартак
Арда - Хебър
Ботев Пд - Лудогорец
Левски - Крумовград
Берое - Локомотив Пд
Черно море - Ботев Вр
Септември - Локомотив
V кръг - 16/19 август
Локомотив Сф - ЦСКА 1948
Ботев Вр - Септември
Локомотив Пд - Черно море
Крумовград - Берое
Лудогорец - Левски
Хебър - Ботев Пд
Спартак - Арда
ЦСКА - Славия
VI кръг - 23/26 август
ЦСКА 1948 - Славия
Арда - ЦСКА
Ботев Пд - Спартак
Левски - Хебър
Берое - Лудогорец
Черно море - Крумовград
Септември - Локомотив Пд
Локомотив Сф - Ботев Вр
VII кръг - 30 август/1 септември
Ботев Вр - ЦСКА 1948
Локомотив Пд - Локомотив Сф
Крумовград - Септември
Лудогорец - Черно море
Хебър - Берое
Спартак - Левски
ЦСКА - Ботев Пд
Славия - Арда
VIII кръг - 13/16 септември
ЦСКА 1948 - Арда
Ботев Пд - Славия
Левски - ЦСКА
Берое - Спартак
Черно море - Хебър
Септември - Лудогорец
Локомотив Сф - Крумовград
Ботев Вр - Локомотив Пд
IX кръг - 20/23 септември
Локомотив Пд - ЦСКА 1948
Крумовград - Ботев Вр
Лудогорец - Локомотив
Хебър - Септември
Спартак - Черно море
ЦСКА - Берое
Славия - Левски
Арда - Ботев Пд
X кръг - 27/30 септември
ЦСКА 1948 - Ботев Пд
Левски - Арда
Берое - Славия
Черно море - ЦСКА
Септември - Спартак
Локомотив - Хебър
Ботев Вр - Лудогорец
Локомотив Пд - Крумовград
XI кръг - 4/6 октомври
Крумовград - ЦСКА 1948
Лудогорец - Локомотив Пд
Хебър - Ботев Вр
Спартак - Локомотив Сф
ЦСКА - Септември
Славия - Черно море
Арда - Берое
Ботев Пд - Левски
XII кръг - 18/21 октомври
ЦСКА 1948 - Левски
Берое - Ботев Пд
Черно море - Арда
Септември - Славия
Локомотив Сф - ЦСКА
Ботев Вр - Спартак
Локомотив Пд - Хебър
Крумовград - Лудогорец
XIII кръг - 25/28 октомври
Лудогорец - ЦСКА 1948
Хебър - Крумовград
Спартак - Локомотив Пд
ЦСКА - Ботев Вр
Славия - Локомотив Сф
Арда - Септември
Ботев Пд - Черно море
Левски - Берое
XIV кръг - 1/4 ноември
ЦСКА 1948 - Берое
Черно море - Левски
Септември - Ботев Пд
Локомотив Сф - Арда
Ботев Вр - Славия
Локомотив Пд - ЦСКА
Крумовград - Спартак
Лудогорец - Хебър
XV кръг - 8/10 ноември
Хебър - ЦСКА 1948
Спартак - Лудогорец
ЦСКА - Крумовград
Славия - Локомотив Пд
Арда - Ботев Вр
Ботев Пд - Локомотив Сф
Левски - Септември
Берое - Черно море