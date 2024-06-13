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Пълна програма за сезон 2024/25 в Първа лига

  • 14:58, 13.06.2024
  • 15:41, 13.06.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/palna-programa-za-sezon-2024-25-v-parva-liga Marica.bg
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   Снимка: sportal.bg

Шампионатът стартира през уикенда на 19/22 юли 2024 година.
След изиграване на първото завъртане на мачовете от редовния сезон ще се изиграят още 4 кръга до края на календарната 2024 година. Това са кръгове 16 (22/25 ноември), 17 (29 ноември/2 декември), 18 (3/5 декември) и 19 (6/9 декември).


ПРОГРАМАТА ПО КРЪГОВЕ:
I кръг - 19/22 юли
Черно море - ЦСКА 1948
Септември - Берое 
Локомотив София - Левски
Ботев Враца - Ботев Пловдив
Локомотив Пловдив - Арда  
Крумовград - Славия
Лудогорец - ЦСКА
Хебър Пз  - Спартак Варна

II кръг - 26/29 юли
ЦСКА 1948 - Спартак
ЦСКА - Хебър 
Славия - Лудогорец
Арда   - Крумовград
Ботев Пд - Локомотив Пд
Левски - Ботев Вр
Берое  - Локомотив  Сф
Черно море - Септември

III кръг - 2/5 август
Септември - ЦСКА 1948
Локомотив Сф - Черно море
Ботев Вр - Берое 
Локомотив Пд - Левски
Крумовград - Ботев Пд
Лудогорец - Арда  
Хебър  - Славия
Спартак - ЦСКА

IV кръг - 9/12 август
ЦСКА 1948 - ЦСКА
Славия - Спартак
Арда   - Хебър 
Ботев Пд - Лудогорец
Левски - Крумовград
Берое  - Локомотив Пд
Черно море - Ботев Вр
Септември - Локомотив

V кръг - 16/19 август
Локомотив Сф - ЦСКА 1948
Ботев Вр - Септември
Локомотив Пд - Черно море
Крумовград - Берое 
Лудогорец - Левски
Хебър  - Ботев Пд
Спартак - Арда  
ЦСКА - Славия

VI кръг - 23/26 август
ЦСКА 1948 - Славия
Арда   - ЦСКА
Ботев Пд - Спартак
Левски - Хебър 
Берое  - Лудогорец
Черно море - Крумовград
Септември - Локомотив Пд
Локомотив Сф - Ботев Вр

VII кръг - 30 август/1 септември
Ботев Вр - ЦСКА 1948
Локомотив Пд - Локомотив Сф
Крумовград - Септември
Лудогорец - Черно море
Хебър  - Берое 
Спартак - Левски
ЦСКА - Ботев Пд
Славия - Арда  

VIII кръг - 13/16 септември
ЦСКА 1948 - Арда  
Ботев Пд - Славия
Левски - ЦСКА
Берое  - Спартак
Черно море - Хебър 
Септември - Лудогорец
Локомотив Сф - Крумовград
Ботев Вр - Локомотив Пд

IX кръг - 20/23 септември
Локомотив Пд - ЦСКА 1948
Крумовград - Ботев Вр
Лудогорец - Локомотив
Хебър  - Септември
Спартак - Черно море
ЦСКА - Берое 
Славия - Левски
Арда   - Ботев Пд

X кръг - 27/30 септември
ЦСКА 1948 - Ботев Пд
Левски - Арда  
Берое  - Славия
Черно море - ЦСКА
Септември - Спартак
Локомотив - Хебър 
Ботев Вр - Лудогорец
Локомотив Пд - Крумовград

XI кръг - 4/6 октомври
Крумовград - ЦСКА 1948
Лудогорец - Локомотив Пд
Хебър  - Ботев Вр
Спартак - Локомотив Сф
ЦСКА - Септември
Славия - Черно море
Арда   - Берое 
Ботев Пд - Левски
XII кръг - 18/21 октомври
ЦСКА 1948 - Левски
Берое  - Ботев Пд
Черно море - Арда  
Септември - Славия
Локомотив Сф - ЦСКА
Ботев Вр - Спартак
Локомотив Пд - Хебър 
Крумовград - Лудогорец

XIII кръг - 25/28 октомври
Лудогорец - ЦСКА 1948
Хебър  - Крумовград
Спартак - Локомотив Пд
ЦСКА - Ботев Вр
Славия - Локомотив Сф
Арда   - Септември
Ботев Пд - Черно море
Левски - Берое 

XIV кръг - 1/4 ноември
ЦСКА 1948 - Берое 
Черно море - Левски
Септември - Ботев Пд
Локомотив Сф - Арда  
Ботев Вр - Славия
Локомотив Пд - ЦСКА
Крумовград - Спартак
Лудогорец - Хебър 

XV кръг - 8/10 ноември
Хебър  - ЦСКА 1948
Спартак - Лудогорец
ЦСКА - Крумовград
Славия - Локомотив Пд
Арда   - Ботев Вр
Ботев Пд - Локомотив Сф
Левски - Септември
Берое  - Черно море

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програма първа лига футбол българия
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