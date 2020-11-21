Отложиха Спартак Пловдив - Хасково заради Covid-19 РЕЗУЛТАТИ

Мачът между Спартак Пловдив и Хасково от 16-ия кръг на Трета лига, Югоизточна група, който трябваше да се играе на стадион "Тодор Диев", бе отложен заради положителни проби за коронавирус на играчи от тима на домакините.

Резултати от днешните мачове:

Димитровград 1947 (Димитровград) - Гигант (Съединение) 2:0

Загорец (Нова Загора) - Атлетик (Куклен) 2:0

Спартак 1947 (Пловдив) - Хасково (Хасково) отложен

Розова долина (Казанлък) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 2:0

Несебър (Несебър) - Борислав 2009 (Първомай) 1:0

Марица 1921 (Пловдив) - Верея (Стара Загора) 5:1