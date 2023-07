Отиде си голяма звезда на Англия и Нотингам Форест

Голямата звезда на Англия и Нотингам Форест от 80-те години на миналия век Тревър Френсис почина на 69-годишна възраст в дома си в Марбея, Испания, съобщиха британските медии.



Френсис беше първият футболист, на когото бяха платени 1 милион паунда и беше ключов играч в отбора на Браян Клъф, който спечели европейската титла през 1979 г.

Тревор започва кариерата си в Плимут и Бирмингам Сити, за да стане най-скъпият футболист в света през 1979 г., когато Нотингам Форест плаща 1 милион паунда за неговия трансфер.

Френсис вкара победния гол на Олимпико в Рим срещу Малмьо, за да се превърне в легенда на Форест.

I never, ever tire of watching this goal. RIP Trevor Francis, one of the Miracle Men #nffc pic.twitter.com/LLagu8nc6k