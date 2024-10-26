Най-недолюбваният от феновете на Ботев, след Станислав Ставров, арбитър ще ръководи мача от втория кръг на турнира за Купата на България между Миньор и "канарчетата" в Перник идната седмица. Чинков, който стана международен арбитър защото работеше като дилър на коли за един от бившите шефове на БФС, ще бъде на мача с помощници Дениз Соколов и Мартин Мачев.

Гостуването на Локомотив Пловдив в Бургас на местния Черноморец в понеделник е поверено а Петър Кузев, а помощници са Даниел Ников и Никифор Велков.

Ето и всички наряди:

28 октомври 2024 г., понеделник, 13:30 ч.

ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Петър Кузев АС1: Даниел Ников АС2: Никифор Велков, 4-ТИ: Георгиев Тодоров, СН: Донка Желева-Терзиева

29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

Добруджа 1919 - ЦСКА - София

ГС: Валентин Железов АС1: Станимир Илков АС2: Васил Шавов, 4-ТИ: Светослав Лазаров, СН: Кольо Данев

29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

Спортист 2009 - Ботев Враца

ГС: Мартин Марков АС1: Тодор Вуков АС2: Марин Бонев, 4-ТИ: Антонио Антов, СН: Николай Колев

29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

Янтра 2019 - Локомотив София

ГС: Стоян Арсов АС1: Димитър Русев АС2: Теодор Петров, 4-ТИ: Станимир Тренчев, СН: Георги Нарлев

29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

Саяна Хасково - Спартак 1918

ГС: Любомир Вушовски АС1: Красимир Миланов АС2: Радослав Вутов, 4-ТИ: Димитър Буров, СН: Атанас Бозев

29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

Локомотив Мездра - Септември Сф

ГС: Владимир Вълков АС1: Костадин Тановчев АС2: Николай Попниколов, 4-ТИ: Стилян Колев, СН: Стоян Денев

29 октомври 2024 г., вторник, 13:30 ч.

РОЗОВА ДОЛИНА - КАЗАНЛЪК - Арда Кърджали 1924

ГС: Кристиян Колев АС1: Светослав Енчев АС2: Станимир Трифонов, 4-ТИ: Димо Димов, СН: Цветан Георгиев

29 октомври 2024 г., вторник, 17:00 ч.

Монтана 1921 - Славия 1913

ГС: Драгомир Драганов АС1: Светослав Стойчев АС2: Живко Петров, 4-ТИ: Красимир Кръстев, СН: Венцислав Гаврилов

30 октомври 2024 г., сряда, 13:30 ч.

Оборище-Панагюрище - Крумовград

ГС: Георги Стоянов АС1: Мартин Маргаритов АС2: Йордан Петров, 4-ТИ: Денислав Сталев, СН: Георги Виделов

30 октомври 2024 г., сряда, 13:30 ч.

Кюстендил - Черно море

ГС: Никола Попов АС1: Иво Колев АС2: Иван Иванов, 4-ТИ: Ивайло Ненков, СН: Никола Джугански

30 октомври 2024 г., сряда, 17:00 ч.

Дунав Русе - Хебър 1918

ГС: Тодор Киров АС1: Димо Вълчев АС2: Мирослав Симеонов, 4-ТИ: Кристиян Тодоров, СН: Камен Алексиев

30 октомври 2024 г., сряда, 17:00 ч.

Пирин 22 АД - Левски

ГС: Васил Минев АС1: Георги Тодоров АС2: Мартин Венев, 4-ТИ: Любослав Любомиров, СН: Иван Вълчев

31 октомври 2024 г., четвъртък, 13:30 ч.

Беласица - ЦСКА 1948

ГС: Димитър Димитров АС1: Павлин Михайлов, АС2: Станислав Станев, 4-ТИ: Мариян Гребенчарски, СН: Николай Ангелов

31 октомври 2024 г., четвъртък, 13:30 ч.

Миньор - Ботев Пловдив

ГС: Волен Чинков АС1: Дениз Соколов АС2: Мартин Мачев, 4-ТИ: Венцислав Митрев, СН: Александър Костадинов

31 октомври 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

Черноломец Попово - Лудогорец 1945

ГС: Михаел Павлов АС1: Александър Апостолов АС2: Владимир Ташков, 4-ТИ: Георги Давидов, СН: Ахмед Ахмед