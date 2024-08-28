Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за седмия кръг в efbet Лига. Един от най-омразните за жълто-черната общност рефери - Валентин Железов ще свири гостуването на Ботев срещу ЦСКА.

На Георги Гинчев пък е поверено железничарския дуел между Локомотив Пловдив и съименника от София.

Еfbet Лига - 7 кръг, съдийски назначения:

30 август 2024 г., петък, 17:00 ч.

Славия - Арда

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Стоян Маринов Алексиев

30 август 2024 г., петък, 19:15 ч.

Ботев Враца - ЦСКА 1948

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Камен Михайлов Алексиев

30 август 2024 г., петък, 21:30 ч.

ЦСКА - Ботев Пловдив

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Ичко Лозев Лозев

31 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

Спартак Варна - Левски

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Станислав Георгиев Тодоров

31 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

Крумовград - Септември

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

1 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

Локомотив Пловдив - Локомотив София

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Николай Йорданов Колев

1 септември 2024 г., неделя, 19:15 ч.

Хебър - Берое

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

1 септември 2024 г., неделя, 21:30 ч.

Лудогорец - Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Николай Тодоров Петров