Омразен рефер свири на Ботев срещу ЦСКА, пратипа Гинчев на ЖП дербито
- 08:33, 28.08.2024
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за седмия кръг в efbet Лига. Един от най-омразните за жълто-черната общност рефери - Валентин Железов ще свири гостуването на Ботев срещу ЦСКА.
На Георги Гинчев пък е поверено железничарския дуел между Локомотив Пловдив и съименника от София.
Еfbet Лига - 7 кръг, съдийски назначения:
30 август 2024 г., петък, 17:00 ч.
Славия - Арда
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Стоян Маринов Алексиев
30 август 2024 г., петък, 19:15 ч.
Ботев Враца - ЦСКА 1948
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Камен Михайлов Алексиев
30 август 2024 г., петък, 21:30 ч.
ЦСКА - Ботев Пловдив
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Ичко Лозев Лозев
31 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Спартак Варна - Левски
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Станислав Георгиев Тодоров
31 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
Крумовград - Септември
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
1 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.
Локомотив Пловдив - Локомотив София
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Николай Йорданов Колев
1 септември 2024 г., неделя, 19:15 ч.
Хебър - Берое
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
1 септември 2024 г., неделя, 21:30 ч.
Лудогорец - Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Тодоров Петров