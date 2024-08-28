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Омразен рефер свири на Ботев срещу ЦСКА, пратиха Гинчев на ЖП дербито

  • 08:33, 28.08.2024
  • 14:08, 28.08.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/omrazen-refer-sviri-na-botev-sreshtu-cska-pratiha-ginchev-na-jp-derbito Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за седмия кръг в efbet Лига. Един от най-омразните за жълто-черната общност рефери - Валентин Железов ще свири гостуването на Ботев срещу  ЦСКА. 

На Георги Гинчев пък е поверено железничарския дуел между Локомотив Пловдив и съименника от София.

Еfbet Лига - 7 кръг, съдийски назначения:

30 август 2024 г., петък, 17:00 ч.

Славия - Арда 

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Християна Красимирова Гутева

СН:    Стоян Маринов Алексиев    

30 август 2024 г., петък, 19:15 ч.

Ботев Враца - ЦСКА 1948

ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Мартин Иванов Марков

СН:    Камен Михайлов Алексиев    

30 август 2024 г., петък, 21:30 ч.

ЦСКА - Ботев Пловдив

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев

СН:    Ичко Лозев Лозев    

31 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

Спартак Варна - Левски

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов

4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов

СН:    Станислав Георгиев Тодоров    

31 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

Крумовград - Септември

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Теодор Пешев Петров

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Живков Великов

СН:    Ахмед Яшар Ахмед    

1 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

Локомотив Пловдив - Локомотив София

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:    Николай Йорданов Колев    

1 септември 2024 г., неделя, 19:15 ч.

Хебър - Берое

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев

СН:    Венцислав Иванов Гаврилов    

1 септември 2024 г., неделя, 21:30 ч.

Лудогорец - Черно море

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Дарин Василев Иванов

4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров

СН:    Николай Тодоров Петров    

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Локо Пловдив Ботев Пловдив ЦСКА Левски
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