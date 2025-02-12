Недолюбваният от жълто-черната общност рефер Георги Давидов ще ръководи гостуването на Ботев Пд срещу Спартак Вн. Мачът е в събота от 15 часа във Варна, а за свирката на търновския доцент ще следи лично шефът на Съдийската комисия към БФС Станислав Тодоров.

Новобранецът Венцислав Митрев ще има честта да свири при откриването на трибуна Спортклуб на мача Локомотив Пловдив - Септември.

14 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.

Ботев (Враца) - Локомотив (София)



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков



СН: Александър Костадинов Костадинов



15 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.

Крумовград - Черно море



ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков



СН: Георги Василев Йорданов



15 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.

Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив)



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов



СН: Станислав Георгиев Тодоров



15 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.

Хебър - Левски



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов



СН: Николай Йорданов Колев



16 февруари 2025 г., неделя, 12:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Септември Сф



ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов



СН: Антон Симеонов Генов



16 февруари 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов



СН: Георги Генов Нарлев



16 февруари 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Християна Красимирова Гутева



СН: Йордан Костадинов Иванов



17 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков



СН: Костадин Ангелов Гергинов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.