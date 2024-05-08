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Новобранци свирят на Локо Пловвдив и Ботев, ето кои са

  • 10:21, 08.05.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/novobranci-svirqt-na-loko-plovvdiv-i-botev-eto-koi-sa Marica.bg
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   Снимка: Анатоли Йорданов

СЪДИЙСКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 32 КРЪГ НА ЕFBET ЛИГА:

10 май 2024 г., петък, 19:15 ч.
Крумовград - Локомотив (Пловдив)
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
11 май 2024 г., събота, 19:30 ч.
Лудогорец - ЦСКА 
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
12 май 2024 г., неделя, 17:00 ч.
Берое - Пирин (Бл)
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
12 май 2024 г., неделя, 19:30 ч.
Левски - Черно море
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Стоян Христов Денев     
 
13 май 2024 г., понеделник, 17:45 ч.
Етър - Локомотив (София) 
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Стоян Панталеев Арсов    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
13 май 2024 г., понеделник, 20:15 ч.
Ботев (Враца) - Хебър 
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Ивайло Красимиров Ненков
СН:    Георги Спасов Славов     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

СЪДИЙСКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 33 КРЪГ НА ЕFBET ЛИГА:

10 май 2024 г., петък, 16:45 ч.
ЦСКА 1948 - Славия 
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Християна Красимирова Гутева    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
11 май 2024 г., събота, 17:00 ч.
Арда (Кърджали) - Ботев (Пловдив)
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев    ВАР:    Михаел Петков Павлов    АВАР:    Илиян Петров Капарашев
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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Локо Пловдив Ботев Пловдив ЦСКА Левски
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