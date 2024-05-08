Новобранци свирят на Локо Пловвдив и Ботев, ето кои са

СЪДИЙСКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 32 КРЪГ НА ЕFBET ЛИГА:

10 май 2024 г., петък, 19:15 ч.

Крумовград - Локомотив (Пловдив)

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Александър Костадинов Костадинов



11 май 2024 г., събота, 19:30 ч.

Лудогорец - ЦСКА

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Мартин Живков Богдев



12 май 2024 г., неделя, 17:00 ч.

Берое - Пирин (Бл)

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Ахмед Яшар Ахмед



12 май 2024 г., неделя, 19:30 ч.

Левски - Черно море

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Стоян Христов Денев



13 май 2024 г., понеделник, 17:45 ч.

Етър - Локомотив (София)

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Радан Василев Мирянов



13 май 2024 г., понеделник, 20:15 ч.

Ботев (Враца) - Хебър

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Георги Спасов Славов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

СЪДИЙСКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗА 33 КРЪГ НА ЕFBET ЛИГА:

10 май 2024 г., петък, 16:45 ч.

ЦСКА 1948 - Славия

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Владимиров Игнатов



11 май 2024 г., събота, 17:00 ч.

Арда (Кърджали) - Ботев (Пловдив)

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.