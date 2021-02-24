Новобранци свирят на Ботев и Локо

На млади рефери бяха поверени мачовете на Локомотив и Ботев от 19 кръг на А група. Черно-белите ще приемат Етър в петък под свирката на сливналията Димо Димов. Счетоводителят в Булгаргаз Иво Андреев пък ще раздава правосъдие в неделя в битката за оцеляване между Ботев и Монтана, която ще е в Коматево.

Ето всички съдийски назначения:

26 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

СН: Николай Тодоров Петров



27 Фев 2021 г. Събота 12:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Арда

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Стоян Маринов Алексиев



27 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев

СН: Георги Василев Йорданов



27 Фев 2021 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Берое

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев

СН: Евгени Георгиев Георгиев



28 Фев 2021 г. Неделя 12:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Царско село 2015

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Кирил Петков Йорданов



28 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.

ПФК Ботев - ПФК Монтана 1921

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Костадин Георгиев Стоичков



28 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Георги Николов Николов

СН: Иван Захариев Вълчев