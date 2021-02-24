Новобранци свирят на Ботев и Локо
- 24.02.2021 | 15:48
- Дончо Донев
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На млади рефери бяха поверени мачовете на Локомотив и Ботев от 19 кръг на А група. Черно-белите ще приемат Етър в петък под свирката на сливналията Димо Димов. Счетоводителят в Булгаргаз Иво Андреев пък ще раздава правосъдие в неделя в битката за оцеляване между Ботев и Монтана, която ще е в Коматево.
Ето всички съдийски назначения:
26 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Николай Тодоров Петров
27 Фев 2021 г. Събота 12:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Арда
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Стоян Маринов Алексиев
27 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Георги Василев Йорданов
27 Фев 2021 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Евгени Георгиев Георгиев
28 Фев 2021 г. Неделя 12:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Царско село 2015
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Кирил Петков Йорданов
28 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Монтана 1921
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Костадин Георгиев Стоичков
28 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Иван Захариев Вълчев
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