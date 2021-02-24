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Новобранци свирят на Ботев и Локо

  • 24.02.2021 | 15:48
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/novobranci-svirqt-na-botev-i-loko Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 107 прегледа
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На млади рефери бяха поверени мачовете на Локомотив и Ботев от 19 кръг на А група. Черно-белите ще приемат Етър в петък под свирката на сливналията Димо Димов. Счетоводителят в Булгаргаз Иво Андреев пък ще раздава правосъдие в неделя в битката за оцеляване между Ботев и Монтана, която ще е в Коматево.
Ето всички съдийски назначения:

 26 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев                    
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
27 Фев 2021 г. Събота 12:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Арда
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб                    
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
27 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев                    
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
27 Фев 2021 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев                    
СН:    Евгени Георгиев Георгиев     
 
28 Фев 2021 г. Неделя 12:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Царско село 2015
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков                    
СН:    Кирил Петков Йорданов     
 
28 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Монтана 1921
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                    
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
28 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Георги Николов Николов                    
СН:    Иван Захариев Вълчев     

Локо Ботев Иво Андреев Димо Димов
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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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