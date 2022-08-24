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Новобранци ще свирят мачовете на Локо и Ботев

  • 08:30, 24.08.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/novobranci-shte-svirqt-machovete-na-loko-i-botev Marica.bg
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БФС прати неопитни рефери за мачовете на Локомотив и Ботев от осмия кръг на Първа лига. Новобранецът Васимир Маруан Ел-Хатиб ще свири взривоопасното гостуване на черно-белите на Берое в Стара Загора. Двубоят е в петък, но от 21 часа.

Два часа и половина по-рано Георги Иванов ще даде началото на срещата между канарчетата и Септември в Коматево. За жълто-черните победата е без алтернатива, тъй като от началото на сезона не са спечелили нито един мач.

Ето и всички назначения:

26 август 2022 г., петък, 18:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Септември Сф
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
26 август 2022 г., петък, 21:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
27 август 2022 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
27 август 2022 г., събота, 20:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - Спартак 1918
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
28 август 2022 г., неделя, 18:45 ч.
Хебър 1918 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Диян Христов Вълков
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
28 август 2022 г., неделя, 21:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Левски
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Драгомир Руменов Милев
СН:    Георги Спасов Славов     
 
29 август 2022 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
29 август 2022 г., понеделник, 20:30 ч.
ПФК ЦСКА - София - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Локо Пловдив Ботев Пловдив Васимир Ел Хатиб Георги Иванов
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