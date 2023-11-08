Никола Попов с наряд за дербито Левски - Ботев Пд
- 01:31, 08.11.2023
- 349
- 0
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 17-ия кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Ботев Пловдив е поверено на Никола Попов. Радослав Гидженов ще свири гостуването на ЦСКА на Крумовград, а Владимир Вълков е назначен за Етър - Лудогорец.
Ето всички назначения:
10 ноември 2023 г., петък, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
10 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Мартин Живков Богдев
11 ноември 2023 г., събота, 12:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Черно море
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Стефан Апостолов Апостолов
11 ноември 2023 г., събота, 15:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Георги Владимиров Игнатов
11 ноември 2023 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Николай Тодоров Петров
12 ноември 2023 г., неделя, 13:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Иван Стоянов Копчев 4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Георги Крумов Виделов
12 ноември 2023 г., неделя, 15:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев АД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Валентин Желев Добрев
12 ноември 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Радан Василев Мирянов.
Водещи новини
Заклех се! Костадин Димитров: Отговорност и щастие е да направим Пловдив по-добър за живеене ВИДЕО СНИМКИ
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни