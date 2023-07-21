В българския елит в момента играят 427 футболисти в 16 отбора. От тях 177 са чужденци. Според Transfermarket средната цена на един от тях е 390 000 лева. Порталът обяви за най-скъп Бърнард Текпетей от Лудогорец, като той бе оценен на 10 милиона лева. Най-скъпият футболист от пловдивските отбори е нападателят на "Ботев" Антоан Бароан, чиято цена е 1.5 милиона евро.



Вижте топ 50 най-скъпи футболисти:

1. Бърнард Текпетей (Лудогорец) – 5 млн. евро

2. Кирил Десподов (Лудогорец) – 4,5 млн. евро

3. Антон Недялков (Лудогорец) – 3 млн. евро

4. Ивайло Чочев (ЦСКА 1948) – 2,8 млн. евро

5. Хосе Кордоба (Левски) – 2,5 млн. евро

6. Пипа (Лудогорец) – 2,2 млн. евро

7. Ноа Сонко Сундберг (Левски) – 2 млн. евро

- Даниел Наумов (ЦСКА 1948)

- Нонато (Лудогорец)

10. Кайо Видал (Лудогорец) – 1,8 млн. евро

11. Дюкенс Назон (ЦСКА) – 1,5 млн. евро

- Пламен Андреев (Левски)

- Матиас Тисера (Лудогорец)

- Матиас Фаетон (ЦСКА)

- Оливие Вердон (Лудогорец)

- Дарлан (Левски) – все още не е обявен от „сините“

- Якуб Пьотровски (Лудогорец)

- Майкъл Естрада (ЦСКА)

- Доминик Янков (Лудогорец)

- Юрген Матай (ЦСКА)

- Андриан Краев (Левски)

- Тобиас Хайнц (ЦСКА)

- Уелтън (Левски)

- Джонатан Линдсет (ЦСКА)

- Антоан Бароан (Ботев Пловдив)

26. Аслак Фон Витри (Лудогорец) – 1,4 млн. евро

27. Квадво Дуа (Лудогорец) – 1,3 млн. евро

- Клод Гонсалвеш (Лудогорец)

- Цунами (Левски)

- Мануел Шоу (Лудогорец)

31. Георги Русев – 1,2 млн. евро

- Рик Джонатан (Лудогорец)

- Лазар Туфегдиж (ЦСКА)

- Брадли де Нойер (ЦСКА)

- Браян Морено (ЦСКА)

- Рикардиньо (Левски)

37. Серджио Падт (Лудогорец) – 1 млн. евро

- Диниш Алмейда (Лудогорец)

- Светослав Вуцов (Славия)

- Лео Сена (Локомотив Пловдив)

- Сон (Лудогорец)

- Илиян Стефанов (Левски)

- Виктор Попов (Черно море)

- Роналдо (Левски)

- Иван Турицов (ЦСКА)

- Марселино Кареасо (ЦСКА)

- Тодор Неделев (Лудогорец)

- Марин Петков (Левски)

- Раи Насименто (Лудогорец)

50. Густаво Бусато (ЦСКА) – 900 000 евро