Наредиха Стоичков сред най-добрите в историята на футбола

Мега звездата на българския футбол Христо Стоичков получи поредното си призвание. Авторитетното френско издание France Footbаll поде кампания по определянето на идеалния отбор за всички времена.

За целта от медията номинираха по десет играчи за всеки пост, а най-добрият сред тях ще бъде определен след гласуване на над 170 спортни журналисти от цял свят.

Стоичков е единственият българин, който попадна сред номинираните. Той ще се бори за номер 1 за позицията ляво крило.

„Компания” на Камата правят не кой да е, а самият Кристиано Роналдо, както и Олег Блохин, Роналдиньо, Тиери Анри, Карл-Хайнц Румениге, Драган Джаич, Райън Гигс, Ривалдо и Ривелино.

Ето и останалите номинирани по постове:

Вратар: Гордън Бенкс , Икер Касийяс, Сеп Майер, Дино Дзоф, Мануел Нойер, Томас Нконо, Петер Шмайхел, Джанлуиджи Буфон, Едвин ван дер Сар, Лев Яшин

Десен защитник: Джузепе Бергоми, Кафу, Карлос Алберто, Джалма Сантос, Клаудио Джентиле, Манфред Калц, Филип Лаам, Вим Сурбиер, Лилиан Тюрам, Берти Фогтс

Централен защитник: Франко Барези, Франц Бекенбауер, Фабио Канаваро, Марсел Десаи, Роналд Куман, Боби Мур, Даниел Пасарела, Матиас Замер, Гаетано Ширея, Серхио Рамос

Ляв защитник: Андреас Бреме, Паул Брайтнер, Антонио Кабрини, Джачинто Факети, Жуниор, Рууд Крол, Паоло Малдини, Марсело, Нилтон Сантош, Роберто Карлош

Дефанзивен халф: Йожеф Божик, Серхио Бускетс, Диди, Пауло Роберто Фалкао, Стивън Джерард, Жерсон, Пеп Гуардиола, Йозеф Масопуст, Лотар Матеус, Йохан Неескенс, Андреа Пирло, Фернандо Редондо, Франк Рийкард, Бернд Шустер, Кларънс Зеедорф, Луис Суарес (Испания), Марко Тардели, Жан Тигана, Чаби Алонсо, Чави

Офанзивен халф: Роберто Баджо, Боби Чарлтън, Алфредо Ди Стефано, Енцо Франческоли, Рууд Гулит, Георге Хаджи, Андреас Иниеста, Раймон Копа, Ласло Кубала, Диего Марадона, Алесандро Мацола, Пеле, Мишел Платини, Ференц Пушкаш, Джани Ривера, Хуан Алберто Скиафино, Сократес, Франческо Тоти, Зико, Зинедин Зидан

Дясно крило: Дейвид Бекъм, Джордж Бест, Самюел Ето’о, Луиш Фиго, Гаринча, Жаирзиньо, Кевин Кийгън, Стенли Матюс, Лионел Меси, Ариен Робен

Централен нападател: Денис Бергкамп, Герд Мюлер, Йохан Кройф, Ромарио, Кени Далглиш, Роналдо, Еузебио, Марко ван Бастен, Сандор Кошич, Джордж Уеа.