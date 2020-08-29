НА ЖИВО! Трета лига, Югоизточна група, 4 кръг
- 29.08.2020 | 17:47
- Юлиян Ангелов
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Мачовете от Трета лига, Югоизточна група
Трета лига, Югоизточна група, 1 кръг, резултати ВИДЕО
Марица гостува на лидера Гигант Съединение в най-интересния сблъсък от Трета лига, Югоизточна група днес от 18 часа.
Мачовете на живо от четвърти кръг:
ОФК“Хасково“ - ФК“Борислав 2009“ Първомай
ФК“Сокол“ Марково - ФК“Розова Долина“
ОФК“Гигант“ Съединение - ПФК“Марица 1921“ Пловдив
ФК“Извор“ Горски Извор - ОФК“Несебър“
ОФК“Карнобат“ – ФК“Загорец“ Нова Загора
ФК“Черноморец 1919“ Бургас – ПФК“Спартак Пловдив
ОФК“Левски“ Карлово – ФК“Ямбол 1915“
ФК“Атлетик“ Куклен - ФК“Верея Стара Загора“
ФК“Родопа-Смолян“ - ФК“Димитровград 1947“
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