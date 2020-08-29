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НА ЖИВО! Трета лига, Югоизточна група, 4 кръг

  • 29.08.2020 | 17:47
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-treta-liga-yugoiztochna-grupa-4-krag Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Марица гостува на лидера Гигант Съединение в най-интересния сблъсък от Трета лига, Югоизточна група днес от 18 часа.

Мачовете на живо от четвърти кръг:

 ОФК“Хасково“ - ФК“Борислав 2009“ Първомай

ФК“Сокол“ Марково - ФК“Розова Долина“

ОФК“Гигант“ Съединение - ПФК“Марица 1921“ Пловдив

ФК“Извор“ Горски Извор - ОФК“Несебър“

ОФК“Карнобат“ – ФК“Загорец“ Нова Загора

ФК“Черноморец 1919“ Бургас – ПФК“Спартак Пловдив

ОФК“Левски“ Карлово – ФК“Ямбол 1915“

ФК“Атлетик“ Куклен - ФК“Верея Стара Загора“

ФК“Родопа-Смолян“ - ФК“Димитровград 1947“

трета лига югоизточна група футбол марица пловдив съединение
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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