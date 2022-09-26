На живо: Северна Македония - България 0:0

20 - Жълт картон за Илиян Стефанов.

14 - Червен картон за Тодор Тодоровски. Бекът на домакините влезе зверски в коляното на Марин Петков и реферът Юлиян Вейнбергер моментално го изгони.

2 - Жълт картон за Илия Груев.

1 -НАЧАЛО НА МАЧА

Преди началото на мача местните викачи освиркаха просташки химна на България.

Северна Македония: 1. Столе Димитриевски, 4. Егзон Бейтулай, 5. Гьоко Зайков, 6. Висар Муслиу, 2. Тодор Тодорски, 9. Александър Трайковски, 10. Енис Барди (К), 7. Елиф Елмас, 8. Езджан Алиоски, 23. Боян Миловски, 19. Милан Ристовски

Резерви: 12. Кристиян Наумовски, 22. Дамян Сисковски, 3. Стефан Ашковски, 11. Яни Атанасов, 13. Люпче Дориев, 14. Дарко Велковски, 15. Никола Серафимов, 16. Агон Елезеи, 17. Боян Димовски, 18. Дориан Бабунски, 20. Стефан Спировски, 21. Енис Фазладжич

Селекционер: Благоя Милевски

България: 1. Даниел Наумов, 6. Виктор Попов, 5. Пламен Гълъбов, 23. Валентин Антов, 14. Антон Недялков, 16. Марин Петков, 8. Янис Карабельов, 22. Илиян Стефанов, 4. Илия Груев, 10. Радослав Кирилов, 11. Кирил Десподов (К)

Резерви: 12. Иван Дюлгеров, 21. Светослав Вуцов, 2. Иван Турицов, 3. Християн Петров, 7. Иван Йорданов, 9. Георги Русев, 13. Йоан Стоянов, 15. Петко Христов, 17. Матео Стаматов, 18. Никола Илиев, 19. Мартин Минчев, 20. Филип Кръстев

Селекционер: Младен Кръстаич