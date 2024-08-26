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На живо: Септември - Локомотив Пловдив, стартовите състави

  • 18:04, 26.08.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/na-jivo-septemvri-lokomotiv-plovdiv-startovite-sastavi Marica.bg
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Септември – Локомотив Пловдив
Състави:
Септември: 21. Димитър Шейтанов – 18. Кубрат Йонашчъ (К), 27. Георги Върбанов, 26. Мартин Христов, 5. Михаил Полендаков, 8. Мартин Моран, 6. Виктор Очаи, 11. Борислав Рупанов, 19. Митко Митков, 20. Фаустас Степонавичюс, 15.Бертранд Фурие

Треньор: Николай Митов

Локомотив Пловдив: 81. Кристиан Томов – 44. Ангел Лясков, 91. Хорхе Сегура, 4. Мартин Паскалев, 16. Кристиян Пешов – 33. Георги Каракашев, 12. Ефе Али – 6. Христо Иванов, 14. Димитър Илиев (К), 17. Николас Пенев – 99. Жулиен Лами

Треньор: Любослав Пенев

Съдия: Мартин Великов

ВАР: Никола Попов

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Локо Пловдив Димитър Илиев Хорхе Сегура Септември
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