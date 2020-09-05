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НА ЖИВО С КАРТИНА! Трета Лига, Югоизточна група

  • 05.09.2020 | 16:47
  • 05.09.2020 | 18:17
    • https://www.marica.bg/futbol/na-jivo-s-kartina-treta-liga-yugoiztochna-grupa Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 412 прегледа
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Гледайте на живо мачовете от Трета Лига, Югоизтомна група. просто кликнете върху мача и се наслаждавайте.

 

 

 

5 септември 2020 г., събота, 17:00 ч / V кръг:
Димитровград  - Левски Карлово  1:0

Загорец - Родопа Смолян

Спартак Пловдив - Карнобат        2:2

Розова долина - Черноморец          3:1

Несебър - Сокол Марково

Марица Пловдив - Извор                 1:1

Верея  - Гигант Съединение             1:2

Борислав Първомай - Атлетик Куклен

ФК Ямбол  - Хасково

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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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