НА ЖИВО С КАРТИНА! Трета Лига, Югоизточна група
- 05.09.2020 | 16:47
- 05.09.2020 | 18:17
- Юлиян Ангелов
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Гледайте на живо мачовете от Трета Лига, Югоизтомна група. просто кликнете върху мача и се наслаждавайте.
5 септември 2020 г., събота, 17:00 ч / V кръг:
Димитровград - Левски Карлово 1:0
Спартак Пловдив - Карнобат 2:2
Розова долина - Черноморец 3:1
Несебър - Сокол Марково
Борислав Първомай - Атлетик Куклен
ФК Ямбол - Хасково
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