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На живо: Монтана - Локо 0:0

  • 15.04.2021 | 18:56
  • 15.04.2021 | 19:47
    • https://www.marica.bg/index.php/sport/futbol/na-jivo-montana-loko-0-0 Marica.bg
  • Дончо Донев
  • 232 прегледа
  • 1 коментара
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15 - Страхотен шанс за Локо. Димитър Илиев бе оставен непокрит на 3 метра от вратата на домакините, но вратарят Марио Кирев спаси удара му.
13 - Давид Кики мина през двама защитници на Локо, но вратарят Илко Пиргов изби удара му в корнер. След изпълнението му настъпи меле в пеналта, при което отново успешно се намеси Пиргов.
1 - НАЧАЛО НА МАЧА
Състави
Монтана:  1. Марио Кирев, 25. Александър Башлиев, 3. Иван Михов-К, 33. Стефан Цонков, 24. Давид Кики, 4. Радослав Терзиев, 13. Йордан Йорданов, 8. Тони Тасев, 6. Янко Янгелов, 11. Николай Минков, 22. Стефан Каменов
Резерви: 30. Благой Макенджиев, 10. Владимир Айтов, 7. Димитър Законов, 5. Раян Сенхаджи, 23. Сергей Георгиев, 26. Стоян Предев, 19. Росен Кръстев
Треньор: Атанас Атанасов

Локо Пловдив: 1. Илко Пиргов, 61. Диниш Алмейда, 25. Лукас Масоеро, 5. Дейвид Малембана, 34. Петър Витанов, 39. Парвиз Умарбаев, 7. Момчил Цветанов, 9. Бирсент Карагарен, 6. Кристиан Илич, 14. Димитър Илиев-К, 10. Георги Минчев
Резерви: 81. Кристиан Томов, 44. Николай Николаев, 4. Кристиан Гомис, 20. Александър Колев, 50. Иван Михайлов 15. Георги Мавродиев, 13. Видол Сейменски
Треньор: Александър Тунчев

Съдия: Георги Давидов

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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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Коментари (1)

Ann

Ann

15.04.2021 | 18:59

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