На живо: Монтана - Локо 0:0
- 15.04.2021 | 18:56
- 15.04.2021 | 19:47
- Дончо Донев
- 232 прегледа
- 1 коментара
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15 - Страхотен шанс за Локо. Димитър Илиев бе оставен непокрит на 3 метра от вратата на домакините, но вратарят Марио Кирев спаси удара му.
13 - Давид Кики мина през двама защитници на Локо, но вратарят Илко Пиргов изби удара му в корнер. След изпълнението му настъпи меле в пеналта, при което отново успешно се намеси Пиргов.
1 - НАЧАЛО НА МАЧА
Състави
Монтана: 1. Марио Кирев, 25. Александър Башлиев, 3. Иван Михов-К, 33. Стефан Цонков, 24. Давид Кики, 4. Радослав Терзиев, 13. Йордан Йорданов, 8. Тони Тасев, 6. Янко Янгелов, 11. Николай Минков, 22. Стефан Каменов
Резерви: 30. Благой Макенджиев, 10. Владимир Айтов, 7. Димитър Законов, 5. Раян Сенхаджи, 23. Сергей Георгиев, 26. Стоян Предев, 19. Росен Кръстев
Треньор: Атанас Атанасов
Локо Пловдив: 1. Илко Пиргов, 61. Диниш Алмейда, 25. Лукас Масоеро, 5. Дейвид Малембана, 34. Петър Витанов, 39. Парвиз Умарбаев, 7. Момчил Цветанов, 9. Бирсент Карагарен, 6. Кристиан Илич, 14. Димитър Илиев-К, 10. Георги Минчев
Резерви: 81. Кристиан Томов, 44. Николай Николаев, 4. Кристиан Гомис, 20. Александър Колев, 50. Иван Михайлов 15. Георги Мавродиев, 13. Видол Сейменски
Треньор: Александър Тунчев
Съдия: Георги Давидов
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Коментари (1)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Ann15.04.2021 | 18:59
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