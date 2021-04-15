На живо: Монтана - Локо 0:0

15 - Страхотен шанс за Локо. Димитър Илиев бе оставен непокрит на 3 метра от вратата на домакините, но вратарят Марио Кирев спаси удара му.

13 - Давид Кики мина през двама защитници на Локо, но вратарят Илко Пиргов изби удара му в корнер. След изпълнението му настъпи меле в пеналта, при което отново успешно се намеси Пиргов.

1 - НАЧАЛО НА МАЧА

Състави

Монтана: 1. Марио Кирев, 25. Александър Башлиев, 3. Иван Михов-К, 33. Стефан Цонков, 24. Давид Кики, 4. Радослав Терзиев, 13. Йордан Йорданов, 8. Тони Тасев, 6. Янко Янгелов, 11. Николай Минков, 22. Стефан Каменов

Резерви: 30. Благой Макенджиев, 10. Владимир Айтов, 7. Димитър Законов, 5. Раян Сенхаджи, 23. Сергей Георгиев, 26. Стоян Предев, 19. Росен Кръстев

Треньор: Атанас Атанасов

Локо Пловдив: 1. Илко Пиргов, 61. Диниш Алмейда, 25. Лукас Масоеро, 5. Дейвид Малембана, 34. Петър Витанов, 39. Парвиз Умарбаев, 7. Момчил Цветанов, 9. Бирсент Карагарен, 6. Кристиан Илич, 14. Димитър Илиев-К, 10. Георги Минчев

Резерви: 81. Кристиан Томов, 44. Николай Николаев, 4. Кристиан Гомис, 20. Александър Колев, 50. Иван Михайлов 15. Георги Мавродиев, 13. Видол Сейменски

Треньор: Александър Тунчев

Съдия: Георги Давидов