На живо! Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0

Лудогорец и Локомотив Пловдив играят при 4:0 мача си от 28 кръг на Първа лига. Козмин Моци вкара в самото начало на мача.

Вандерсон удвои в 13-ата, засичайки прострелно центриране отдясно. Пак той направи 3:0, прехвърляйки елегантно Пиргов. Каули Соуса вкара с удар от големия пеналт и рикошет е 35-ата минута.

Най-запомнящият се шут на черно-белите преди почивката бе този на Бруно Акрапович по бутилката след гола на Каули.

Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0

1:0 Козмин Моци 1, 2:0 Вандерсон 13, 3:0 Вандерсон 22, 4:0 Каули Соуса 35

ЛУДОГОРЕЦ: Владислав Стоянов, Антон Недялков, Георги Терзиев, Абел Анисе, Мавис Чибота, Жоржиньо, Джордан Икоко, Стефан Баджи, Козмин Моци, Вандерсон, Каули Соуса

ЛОКОМОТИВ: Илко Пиргов, Акинсола Акиниеми, Лукас Масоеро, Милош Петрович, Петър Витанов, Миховил Клапан, Момчил Цветанов, Николай Николаев, Лукас Салинас, Доминик Малонга, Кенан Муслимович