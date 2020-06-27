На живо! Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0
- 27.06.2020 | 21:01
- 27.06.2020 | 21:49
- Юлиян Ангелов
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Локо без Митко Илиев, Луков и Карагарен срещу Лудогорец
Лудогорец и Локомотив Пловдив играят при 4:0 мача си от 28 кръг на Първа лига. Козмин Моци вкара в самото начало на мача.
Вандерсон удвои в 13-ата, засичайки прострелно центриране отдясно. Пак той направи 3:0, прехвърляйки елегантно Пиргов. Каули Соуса вкара с удар от големия пеналт и рикошет е 35-ата минута.
Най-запомнящият се шут на черно-белите преди почивката бе този на Бруно Акрапович по бутилката след гола на Каули.
Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0
1:0 Козмин Моци 1, 2:0 Вандерсон 13, 3:0 Вандерсон 22, 4:0 Каули Соуса 35
ЛУДОГОРЕЦ: Владислав Стоянов, Антон Недялков, Георги Терзиев, Абел Анисе, Мавис Чибота, Жоржиньо, Джордан Икоко, Стефан Баджи, Козмин Моци, Вандерсон, Каули Соуса
ЛОКОМОТИВ: Илко Пиргов, Акинсола Акиниеми, Лукас Масоеро, Милош Петрович, Петър Витанов, Миховил Клапан, Момчил Цветанов, Николай Николаев, Лукас Салинас, Доминик Малонга, Кенан Муслимович
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