НА ЖИВО: Лудогорец - Локомотив Пловдив 0:1

14 - Карагарен пропусна да удвои. Той бе изведен очи в очи с Илиев, но би в него.

11 - ГОООЛ! Ален Ожболт изведе Локомотив в резултата! Словенецът се разписа, след като пое отбита топка от защитник и я прати в долния ляв ъгъл на Илиев.

6 - Локо пропусна уникален шанс да поведе. Ожболт пусна към Димитър Илиев, вратарят Илиев изби, но Томашевич не успя да вкара.

3 - Скандално! Спряха с измислена засада голова атака на Локо. Ожболт бе изведен сам срещу вратаря Пламен Илиев, но тъчреферът Александър Атанасов размаха байряка преди Ожболт да вкара топката в мрежата.

1 - НАЧАЛО НА МАЧА

Лудогорец: Пламен Илиев, Антон Недялков, Неусиано Гусмао, Абел Анисе, Драгош Григоре, Стефан Баджи, Клаудиу Кешеру, Козмин Моци, Марсело Коща, Вандерсон, Джоди Лукоки

Локо: Мартин Луков, Динис Алмейда, Йосип Томашевич, Милош Петрович, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев, Момчил Цветанов, Бирсент Карагарен, Георги Русев, Димитър Илиев, Ален Ожболт