НА ЖИВО: Лудогорец - Локомотив Пловдив 0:1
- 23.11.2019 | 17:27
- 23.11.2019 | 17:45
- Дончо Донев
- 262 прегледа
- 0 коментара
14 - Карагарен пропусна да удвои. Той бе изведен очи в очи с Илиев, но би в него.
11 - ГОООЛ! Ален Ожболт изведе Локомотив в резултата! Словенецът се разписа, след като пое отбита топка от защитник и я прати в долния ляв ъгъл на Илиев.
6 - Локо пропусна уникален шанс да поведе. Ожболт пусна към Димитър Илиев, вратарят Илиев изби, но Томашевич не успя да вкара.
3 - Скандално! Спряха с измислена засада голова атака на Локо. Ожболт бе изведен сам срещу вратаря Пламен Илиев, но тъчреферът Александър Атанасов размаха байряка преди Ожболт да вкара топката в мрежата.
1 - НАЧАЛО НА МАЧА
Лудогорец: Пламен Илиев, Антон Недялков, Неусиано Гусмао, Абел Анисе, Драгош Григоре, Стефан Баджи, Клаудиу Кешеру, Козмин Моци, Марсело Коща, Вандерсон, Джоди Лукоки
Локо: Мартин Луков, Динис Алмейда, Йосип Томашевич, Милош Петрович, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев, Момчил Цветанов, Бирсент Карагарен, Георги Русев, Димитър Илиев, Ален Ожболт
Коментари
За да публикувате коментари трябва да имате профил в сайта
Коментари (0)