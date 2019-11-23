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НА ЖИВО: Лудогорец - Локомотив Пловдив 0:1

  • 23.11.2019 | 17:27
  • 23.11.2019 | 17:45
    • https://marica.bg/sport/futbol/na-jivo-ludogorec-lokomotiv-plovdiv Marica.bg
  • Дончо Донев
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14 - Карагарен пропусна да удвои. Той бе изведен очи в очи с Илиев, но би в него.
11 - ГОООЛ! Ален Ожболт изведе Локомотив в резултата! Словенецът се разписа, след като пое отбита топка от защитник и я прати в долния ляв ъгъл на Илиев.
6 - Локо пропусна уникален шанс да поведе. Ожболт пусна към Димитър Илиев, вратарят Илиев изби, но Томашевич не успя да вкара.
3 - Скандално! Спряха с измислена засада голова атака на Локо. Ожболт бе изведен сам срещу вратаря Пламен Илиев, но тъчреферът Александър Атанасов размаха байряка преди Ожболт да вкара топката в мрежата.
1 - НАЧАЛО НА МАЧА
Лудогорец: Пламен Илиев, Антон Недялков, Неусиано Гусмао, Абел Анисе, Драгош Григоре, Стефан Баджи, Клаудиу Кешеру, Козмин Моци, Марсело Коща, Вандерсон, Джоди Лукоки

Локо: Мартин Луков, Динис Алмейда, Йосип Томашевич, Милош Петрович, Петър Витанов, Парвиз Умарбаев, Момчил Цветанов, Бирсент Карагарен, Георги Русев, Димитър Илиев, Ален Ожболт

Дончо Донев

Редактор-репортер екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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